表情管理是每一个娱乐圈明星的必修课，毕竟明星们都是公众人物，要时时刻刻面对镜头。如果表情管理不好的话势必会引发诸多的争议。其实娱乐圈有很多明星都曾经因为表情管理失误而翻车，进而引发极大的争议。那么娱乐圈有哪些明星因为表情管理失误而引发争议呢？

1、万梓良

袁隆平先生去世之后，追悼会在长沙举办。香港艺人万梓良来到长沙送别袁隆平先生。没想到却被人拍到他笑容灿烂的照片。来参加追悼会居然笑的这么灿烂真是太不合适了，万梓良因此没少被网友们喷。

2、杨颖

这段时间宋雨琦与Angelababy在跑男之中的矛盾闹得沸沸扬扬。游戏中宋雨琦将粘有泥巴的枕头重重的打在baby脸上。lababy脸上写满了无奈的强忍，但还是笑了笑。观众们都看的出来baby真的是很生气。

3、宋茜

在去年的金鹰节上，当宋茜看到赵丽颖颁奖的时候一直在撇嘴，眼神充满了不屑。这一幕被摄影师拍了下来。于是便在网上引发了极大的争议，很多人说是因为该奖项宋茜也是竞争者，但赢家是赵丽颖，所以宋茜才会有这种表情。

4、杨怡

杨怡与胡定欣都是TVB当红花旦，两人在一起出席某次颁奖活动时，杨怡对着身边的胡定欣翻了一个大白眼，一副看不起的样子。这样让网友们猜测二人是有矛盾的，TVB内部竞争激烈，女演员之间谁也不服谁，出现这种情况也是见怪不怪。

5、倪妮

在某次电影发布会上，原本是主角的倪妮应该站在C位，但是却被配角郑爽抢了C位，郑爽摇头晃脑的吸引了别人的注意力。而倪妮只能站在边上，她用手托着下巴但是脸上却写满了不爽。倒是旁边的俞飞鸿表情管理的还不错，没看出什么问题。

6、郑爽

郑爽一直就是很不注意表情管理的女演员，刚走红时因为跟男友吵架在走红毯时一直黑着脸，一点笑容都没有，搞得身边的男嘉宾很是尴尬。

7、刘敏涛

刘敏涛在某次晚会上唱歌，不知道是不是唱的太投入了，唱歌时表情管理出现了问题，翻白眼不说还衣服不屑一顾的表情，网友们也觉得奇怪，不就是唱个歌，至于吗？

8、黄奕

黄奕在参加某次综艺节目时，郭敬明对她的表演进行点评，没想到黄奕一副不耐烦的样子，根本不care郭敬明。可能是觉得郭敬明并非演艺圈的专业人士，所以根本不愿意听他的意见。