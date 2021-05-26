如今的综艺节目为了收视率往往会邀请多位明星。明星们聚集到一起录制节目难免会发生矛盾。而嘉宾之间的矛盾从冲突似乎已经成为了节目博眼球的噱头。所以大家经常能在综艺节目中看到嘉宾们闹矛盾甚至是吵得不可开交。下面我们就来盘点曝出嘉宾闹矛盾的八大综艺节目，你看过几个？

1、《奔跑吧》

最近，《奔跑吧》因为两个女嘉宾之间的事情上了热搜。在节目游戏环节，宋雨琦用沾满泥巴的枕头狠狠的打在Angelababy的脸上。Angelababy强忍了下来。很快Angelababy的粉丝坐不住了开始为爱豆打抱不平，最后连节目组的工作人员都出面开撕了，这矛盾看来闹得挺严重的。

2、《花儿与少年2》

芒果台的综艺节目总是爱体现嘉宾们闹矛盾，之前《花儿与少年》第二季就是矛盾集合地。参加节目的嘉宾宁静个性十足与郑爽闹矛盾，许晴不合群，其他人在商量事情的时候也很难达成一致。就是这样一档火药味十足的节目在当时收视率可是很高的。

3、《五十公里桃花坞》

近期播出的综艺节目《五十公里桃花坞》中，十多位明星聚集到一起生活，这矛盾是在所避免的。这不刚刚开始宋丹丹与张翰就闹得很不愉快。估计之后的相处当中还会有人闹矛盾的。

4、《妻在囧途》

《妻在囧途》这档综艺在播出时，应采儿与程莉莎的矛盾尤为突出。应采儿心直口快与程莉莎意见不统一的时候二人便会吵架，看得人真是好尴尬。

5、《这！就是街舞》

《这！就是街舞》这档节目中，嘉宾易烊千玺与韩庚在团队表演时出现了矛盾，使得双方队员都感到不满，所以节目中火药味十足。而节目组为了博眼球通过神剪辑使得矛盾更一步加深，双方粉丝在网上互相开撕。

6、《奋斗吧！主播》

《奋斗吧！主播》这档综艺从一开播便是火药味十足，其中还有叶璇这样一个比较个性的嘉宾。几个嘉宾在商讨方案的时候都是各种不满意，最后叶璇罢演，王琳更是愤然离席。场面一度很尴尬。

7、《妻子的浪漫旅行5》

女嘉宾多的综艺节目，矛盾似乎就特别的多，比如说《妻子的浪漫旅行5》，蒋勤勤与刘涛，秦海璐与张曦月。几个人因为几句话就能将场面搞得很僵。

8、《乘风破浪的姐姐2》

《乘风破浪的姐姐2》中女嘉宾可是特别多的，自然矛盾也就会特别多。为了节目效果姐姐们待在一起各有不同的意见。更是出现了容祖儿与陈小纭吵架哭泣的场面。网友们直呼：看热闹。