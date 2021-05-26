东方卫视是颇有影响力的卫视，它还为央视培养了几位优秀的主持人。但前段时间东方卫视的6位主持人却集体翻车了，这6位主持人中还包括知名主持人程雷。前段时间网曝程雷等6位主持人被处罚了，一位被解约，程雷等人虽然保留了事业编，但只领最低工资。

那最低工资是多少呢？近日，网上有报道称程雷、倪琳、朱桢和陈蓉被处罚后，每月只能领到4千元工资。程雷等6位主持人因参加灰色富商寿宴并拍富商的马屁而被处罚，他们最终也为自己的不当言行付出了惨痛代价。

倪琳在寿宴上说她认识周公子的时间最长，有23年了。言语间能感受到倪琳想跟这位富商套近乎。倪琳已经48岁了，她可以说是东方卫视的一位老主播了，但她作为公众人物，却没有守住底线，做出了错误的示范，让人感到惋惜。

48岁的倪琳主持过《相约星期六》、《舞林大会》、《妈妈咪呀》、《百里挑一》等节目，她还主持过央视的《综艺大观》等节目。在深陷富豪寿宴风波前，东方卫视还是很重视倪琳的。但如今倪琳不允许在节目中出镜了，她的工作也由别人接替了。

倪琳给人感觉挺有亲和力的，她和同事曹可凡等人的关系挺好的。当年倪琳结婚的时候，曹可凡等主持人曾参加她的婚姻。不过关于倪琳的老公的身份，网上有不同的说法。有报道称她的老公是圈外富商。或许是想保护个人隐私吧，倪琳挺低调的，不怎么秀恩爱。

倪琳还曾为程雷主持过婚礼，这次他们却一同因为参加周正毅的寿宴被罚。不过程雷和倪琳等人打拼多年，应该也积累了一定财富了。所以很多网友觉得他们即便只领底薪，生活水平也不至于太差。你们觉得呢？