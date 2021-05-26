加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,732,766
  • 关注人气：209,311
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

(2021-05-26 08:55:03)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

相信不少人都喜欢看日剧或者是日本的综艺节目，所以日本的不少明星在国内也有着一大批的粉丝，很多日本演员深受中国观众们的喜欢。下面我们一起来盘点最受中国观众喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

1、松山树子

近日，日本演员松山树子在日本病逝，中国外交部还特地进行了悼念。松山树子是第一位表演歌舞剧《白毛女》的日本演员，她对于中日文化交流做出过突出的贡献。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

2、高仓健

第二位深受国人喜欢而且已经病逝的明星是高仓健。当年他主演的电影《追捕》在国内上映立刻引起了轰动。他的出现甚至一度改变了中国观众对于男演员的审美观。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

3、田中裕子

日本电视剧《阿信》可以说是一代经典，这部剧引入中国之后同样引起了巨大的轰动，饰演主角阿信的田中裕子在中国走红。后来在拍摄电视剧《苍穹之昂》的时候，导演特地让她来扮演慈禧太后这个角色。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

4、山口百惠

山口百惠主演的《血疑》被引入中国后也是极为受欢迎，山口百惠成为家喻户晓的明星。后来山口百惠为爱离开了娱乐圈，至今都没有复出过。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

5、三浦友和

同样是因为《血疑》这部剧获得中国观众们喜欢的还有三浦友和，他也是山口百惠的丈夫。陈思诚拍摄《唐人街探案3》时将三浦友和找来出演重要角色，依然很受观众们的喜欢。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

6、金城武

相信很多人都以为帅出天际的金城武是中国演员，其实并不是。金城武是中日混血儿，他的父亲是日本人，而他本人也是日本国籍。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

7、矢野浩二

矢野浩二是日本演员，但是却经常活跃在中国影视剧中，尤其是在各种抗战剧中都能看到他的身影。因为长期在中国拍戏，所以成为大众喜欢的日本明星。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

8、福山雅治

福山雅治不仅长得儒雅有气质，演技也非常的好，出演过很多日本经典电影。如今的他还是帅大叔一枚，来自中国的粉丝只多不少。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

9、木村拓哉

很多人喜欢木村拓哉估计只有一条，那就是太帅了。当年的木村拓哉可以说是红遍整个亚洲，自然也会俘获一大批中国粉丝的芳心。

盘点中国观众最喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

10、新垣结衣

新垣结衣前一段时间宣布结婚可是让一大票宅男的心碎了，她那亲和治愈的笑容实在是太迷人了。她也是中国观众很喜欢的日本女演员之一。


我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？
    后一篇 >48岁倪琳近况曝光，因参加富豪寿宴被罚，如今每月只领四千元工资
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有