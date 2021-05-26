相信不少人都喜欢看日剧或者是日本的综艺节目，所以日本的不少明星在国内也有着一大批的粉丝，很多日本演员深受中国观众们的喜欢。下面我们一起来盘点最受中国观众喜爱的十大日本演员，看看都有谁？

1、松山树子

近日，日本演员松山树子在日本病逝，中国外交部还特地进行了悼念。松山树子是第一位表演歌舞剧《白毛女》的日本演员，她对于中日文化交流做出过突出的贡献。

2、高仓健

第二位深受国人喜欢而且已经病逝的明星是高仓健。当年他主演的电影《追捕》在国内上映立刻引起了轰动。他的出现甚至一度改变了中国观众对于男演员的审美观。

3、田中裕子

日本电视剧《阿信》可以说是一代经典，这部剧引入中国之后同样引起了巨大的轰动，饰演主角阿信的田中裕子在中国走红。后来在拍摄电视剧《苍穹之昂》的时候，导演特地让她来扮演慈禧太后这个角色。

4、山口百惠

山口百惠主演的《血疑》被引入中国后也是极为受欢迎，山口百惠成为家喻户晓的明星。后来山口百惠为爱离开了娱乐圈，至今都没有复出过。

5、三浦友和

同样是因为《血疑》这部剧获得中国观众们喜欢的还有三浦友和，他也是山口百惠的丈夫。陈思诚拍摄《唐人街探案3》时将三浦友和找来出演重要角色，依然很受观众们的喜欢。

6、金城武

相信很多人都以为帅出天际的金城武是中国演员，其实并不是。金城武是中日混血儿，他的父亲是日本人，而他本人也是日本国籍。

7、矢野浩二

矢野浩二是日本演员，但是却经常活跃在中国影视剧中，尤其是在各种抗战剧中都能看到他的身影。因为长期在中国拍戏，所以成为大众喜欢的日本明星。

8、福山雅治

福山雅治不仅长得儒雅有气质，演技也非常的好，出演过很多日本经典电影。如今的他还是帅大叔一枚，来自中国的粉丝只多不少。

9、木村拓哉

很多人喜欢木村拓哉估计只有一条，那就是太帅了。当年的木村拓哉可以说是红遍整个亚洲，自然也会俘获一大批中国粉丝的芳心。

10、新垣结衣

新垣结衣前一段时间宣布结婚可是让一大票宅男的心碎了，她那亲和治愈的笑容实在是太迷人了。她也是中国观众很喜欢的日本女演员之一。



