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《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

(2021-05-25 16:41:30)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今的网络以及电视荧屏上到处都是选秀类的综艺节目，而娱乐圈许多明星都是通过选秀进入观众们的视线当中。但是最近有消息曝出选秀类综艺中的爆款《中国好声音》海选被叫停了。而在这之前另外一档选秀类综艺《青春有你3》被停播。这么多的选秀类综艺被叫停，难道选秀要凉凉？

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

面对这一现象，网友们倒是非常的淡定，甚至有人觉得这一现象是好事，国内的选秀类综艺节目的确是需要大力的整顿一下了。说起选秀，相信大家都忘不了曾经的《超级女声》、《快乐男声》以及后来的中国好声音等等。这两年大火的《创造101》，《青春有你》等更是爆火，不仅关注度极高，为娱乐圈贡献了一大批新人明星，热搜榜也始终被这些选秀类综艺节目霸占着。

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

可是选秀类综艺节目爆火的同时也伴随着乱象丛生。选秀类综艺节目的形式可以说是层出不穷令人眼花缭乱，但也不乏有人利用各种噱头博眼球，制作方为了博收视率博热度无所不用其极。

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

选秀节目带动了粉丝经济的增长，却也发生了很多令人无法接受的事情。粉丝们为了自家偶像能顺利出道不停的刷票、打榜，而这都是需要用钱的。这些粉丝们大多是年轻的学生根本没什么经济来源却要耗费巨资为偶像加油，这种做法本身就是不可取的。

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

就在前一段时间，《青春有你3》的倒牛奶算是刷新了网友们的三观，粉丝们为了给偶像投票购买了大量的某品牌牛奶，喝不掉便倒掉了，一桶桶好好的牛奶倒入河中，看的人目瞪口呆。整个国家都在倡导勤俭节约，他们这样的行为怎么能不令人气愤。最终结果就是《青春有你3》停播整顿。

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

这两年选秀的确贡献了大批的偶像明星，但是这些明星业务能力却难以令人信服。很多选手除了一张漂亮的脸蛋几乎没什么擅长的。歌唱的不好，舞跳的也不好，进入娱乐圈之后演戏也演不好。整天靠着刷颜值、传绯闻等手段维持着自己的热度，这样的偶像对于年轻的粉丝来说真的会有榜样的作用吗？娱乐圈真的需要这样的偶像吗？

《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？

很多网友说不是《青春有你3》需要停播整顿，整个选秀市场都需要好好整顿一番。希望经过整顿后的选秀市场能去掉一些泡沫，以崭新的状态呈现在观众们面前。

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