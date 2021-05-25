加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,732,766
  • 关注人气：209,311
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

(2021-05-25 15:16:12)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

演艺圈是一个五光十色的世界，大家都觉得明星们在演艺圈都是光鲜亮丽的存在。其实有不少明星在演艺圈待久了之后都会退出开始新的生活。说实话自己宣布退出演艺圈的明星还真是不少，看看谁真谁假？

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

1、王珞丹

王珞丹这段时间一直没出来营业，没有她的影视作品也没有她的综艺节目，所以有粉丝问王珞丹是不是退圈了，王珞丹竟然回复粉丝说：是的。就在网友们表示惊讶的时候，王珞丹的工作室赶紧出来辟谣，宣布王珞丹没有退圈。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

2、郑爽

郑爽因为代孕事件不得不宣布退出演艺圈，出了这样的事情即便是郑爽不想退圈，影视圈也不可能容纳下有污点的艺人。郑爽可以说是在一片讨伐声中宣布退圈的。当红的小花旦落得这样的下场，真是太可惜了。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

3、黎姿

香港美女演员黎姿在事业巅峰时期宣布退出演艺圈，原来此时的黎姿已经准备嫁入豪门了。在嫁入豪门之后黎姿便专心在家相夫教子，再也没有出来拍过戏。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

4、钟楚红

同样是因为嫁人而宣布退出娱乐圈的女明星还有钟楚红。90年代香港电影的黄金时期，也是钟楚红的事业上升期，但是她却宣布了结婚的消息。后来钟楚红的丈夫因病去世，不少人都劝说钟楚红复出拍戏，但是都被她给拒绝了。退圈退的挺彻底的。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

5、王祖贤

王祖贤曾经是一代人心目中的女神，早在2004年王祖贤便宣布退出演艺圈，退圈之后的王祖贤去到了美国，然后再也没有回国拍戏，如今的她在美国过着十分舒适安逸的生活，令人羡慕。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

6、任泉

任泉早年在圈内一边做演员一边做生意。没想到后来生意越来越大，导致他根本无暇分身再去做演员。于是便宣布彻底退出演艺圈，专心做生意。如今的任泉早已经一个超级富豪了。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

7、陈冠希

陈冠希当年因为私生活事件不得不公开出来道歉，并且宣布退出娱乐圈。之后的很长一段时间里，陈冠希的确是没有拍戏。可随着时间的推移，陈冠希也慢慢开始拍了一些戏。

盘点宣布退出演艺圈的八大明星，看看谁真谁假？

8、江华

香港演员江华曾经在TVB演绎过很多的经典角色。但是长期的拍戏生涯也让江华的身体出现了危机。江华为了自己的身体而宣布退出演艺圈。据说如今的江华已经开始卖保险了，看来是真的不打算复出了。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？
    后一篇 >《青你3》停播后，《中国好声音》海选被叫停，选秀综艺要凉凉？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有