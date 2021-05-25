演艺圈是一个五光十色的世界，大家都觉得明星们在演艺圈都是光鲜亮丽的存在。其实有不少明星在演艺圈待久了之后都会退出开始新的生活。说实话自己宣布退出演艺圈的明星还真是不少，看看谁真谁假？

1、王珞丹

王珞丹这段时间一直没出来营业，没有她的影视作品也没有她的综艺节目，所以有粉丝问王珞丹是不是退圈了，王珞丹竟然回复粉丝说：是的。就在网友们表示惊讶的时候，王珞丹的工作室赶紧出来辟谣，宣布王珞丹没有退圈。

2、郑爽

郑爽因为代孕事件不得不宣布退出演艺圈，出了这样的事情即便是郑爽不想退圈，影视圈也不可能容纳下有污点的艺人。郑爽可以说是在一片讨伐声中宣布退圈的。当红的小花旦落得这样的下场，真是太可惜了。

3、黎姿

香港美女演员黎姿在事业巅峰时期宣布退出演艺圈，原来此时的黎姿已经准备嫁入豪门了。在嫁入豪门之后黎姿便专心在家相夫教子，再也没有出来拍过戏。

4、钟楚红

同样是因为嫁人而宣布退出娱乐圈的女明星还有钟楚红。90年代香港电影的黄金时期，也是钟楚红的事业上升期，但是她却宣布了结婚的消息。后来钟楚红的丈夫因病去世，不少人都劝说钟楚红复出拍戏，但是都被她给拒绝了。退圈退的挺彻底的。

5、王祖贤

王祖贤曾经是一代人心目中的女神，早在2004年王祖贤便宣布退出演艺圈，退圈之后的王祖贤去到了美国，然后再也没有回国拍戏，如今的她在美国过着十分舒适安逸的生活，令人羡慕。

6、任泉

任泉早年在圈内一边做演员一边做生意。没想到后来生意越来越大，导致他根本无暇分身再去做演员。于是便宣布彻底退出演艺圈，专心做生意。如今的任泉早已经一个超级富豪了。

7、陈冠希

陈冠希当年因为私生活事件不得不公开出来道歉，并且宣布退出娱乐圈。之后的很长一段时间里，陈冠希的确是没有拍戏。可随着时间的推移，陈冠希也慢慢开始拍了一些戏。

8、江华

香港演员江华曾经在TVB演绎过很多的经典角色。但是长期的拍戏生涯也让江华的身体出现了危机。江华为了自己的身体而宣布退出演艺圈。据说如今的江华已经开始卖保险了，看来是真的不打算复出了。