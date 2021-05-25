都说娱乐圈是一个需要情商的地方，做明星不仅得会办事也得会说话。但是在娱乐圈就是有这么一批人，他们说出来的话特别刺耳，很难让人接受，也就是大家所说的毒舌明星。下面我们一起来盘点娱乐圈堪称毒舌的八大明星，你最想吐槽谁？

1、宋丹丹

在近期播出的某档综艺节目中，宋丹丹的表现让人大跌眼镜。作为娱乐圈的前辈在晚辈面前说话毫不客气。见到张翰说不认识人家，搞得张翰很生气，见到郭麒麟问人家有没有女朋友，搞得郭麒麟很尴尬。总之让人感觉很毒舌，难以相处。

2、金星

金星是圈内众所周知的毒舌明星，她在脱口秀中没少犀利的点评某些明星。在平时的综艺节目中也是敢想敢说，一点都不给人留面子。所以不少人称呼她为毒舌金星。

3、那英

那英总给人一种大姐大的感觉，而那英的确也是嘴下不留情的明星之一。看不惯的事情一定要说出来，用词有时候极为难听。怼人也是毫不犹豫，不少记者就因为那英的毒舌而吃过很多亏。

4、宁静

跟那英有一拼的女明星还有宁静。宁静是一个我行我素的女演员，不符合自己心意的地方她会直接说出来，有时候说出的话有些让人难以接受，不少艺人在与宁静接触时都要退避三舍，确实是有些毒舌的让人害怕。

5、小S

小S作为主持人会面对很多艺人跟明星，很多时候会彰显毒舌本性，说一些比较刺耳的话。她的毒舌让很多明星受不了。之前跟蔡康永搭档的时候，小S一旦毒舌闯祸后，蔡康永会很快的来圆场，二人搭档的很和谐。

6、冯小刚

冯小刚在圈内还有一个外号叫做小钢炮，也是圈内特别敢说的导演，在面对影视圈一些陋习以及记者的提问时他会毫不犹豫的怼回去，有时候甚至会爆粗口。他可是圈内有名的毒舌导演。

7、汪海林

汪海林作为编剧却总是在网上指责娱乐圈出现的一些现象，说话、用词也极为不客气。妥妥的毒舌编剧。娱乐圈被他喷过的明星可是不在少数。

8、吴宗宪

吴宗宪作为主持人毒舌起来也是挺厉害的，他常常在自己的综艺节目当中对于很多人和事情进行毒辣的点评。也会毒舌起来调侃其他的艺人。吴宗宪这么做很大一部分原因是想要拉动节目的收视率，但是有时候的确是有些伤人了。