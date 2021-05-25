加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,732,766
  • 关注人气：209,311
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

(2021-05-25 13:34:40)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

都说娱乐圈是一个需要情商的地方，做明星不仅得会办事也得会说话。但是在娱乐圈就是有这么一批人，他们说出来的话特别刺耳，很难让人接受，也就是大家所说的毒舌明星。下面我们一起来盘点娱乐圈堪称毒舌的八大明星，你最想吐槽谁？

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

1、宋丹丹

在近期播出的某档综艺节目中，宋丹丹的表现让人大跌眼镜。作为娱乐圈的前辈在晚辈面前说话毫不客气。见到张翰说不认识人家，搞得张翰很生气，见到郭麒麟问人家有没有女朋友，搞得郭麒麟很尴尬。总之让人感觉很毒舌，难以相处。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

2、金星

金星是圈内众所周知的毒舌明星，她在脱口秀中没少犀利的点评某些明星。在平时的综艺节目中也是敢想敢说，一点都不给人留面子。所以不少人称呼她为毒舌金星。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

3、那英

那英总给人一种大姐大的感觉，而那英的确也是嘴下不留情的明星之一。看不惯的事情一定要说出来，用词有时候极为难听。怼人也是毫不犹豫，不少记者就因为那英的毒舌而吃过很多亏。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

4、宁静

跟那英有一拼的女明星还有宁静。宁静是一个我行我素的女演员，不符合自己心意的地方她会直接说出来，有时候说出的话有些让人难以接受，不少艺人在与宁静接触时都要退避三舍，确实是有些毒舌的让人害怕。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

5、小S

小S作为主持人会面对很多艺人跟明星，很多时候会彰显毒舌本性，说一些比较刺耳的话。她的毒舌让很多明星受不了。之前跟蔡康永搭档的时候，小S一旦毒舌闯祸后，蔡康永会很快的来圆场，二人搭档的很和谐。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

6、冯小刚

冯小刚在圈内还有一个外号叫做小钢炮，也是圈内特别敢说的导演，在面对影视圈一些陋习以及记者的提问时他会毫不犹豫的怼回去，有时候甚至会爆粗口。他可是圈内有名的毒舌导演。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

7、汪海林

汪海林作为编剧却总是在网上指责娱乐圈出现的一些现象，说话、用词也极为不客气。妥妥的毒舌编剧。娱乐圈被他喷过的明星可是不在少数。

盘点娱乐圈堪称“毒舌”的八大明星，你最想吐槽谁？

8、吴宗宪

吴宗宪作为主持人毒舌起来也是挺厉害的，他常常在自己的综艺节目当中对于很多人和事情进行毒辣的点评。也会毒舌起来调侃其他的艺人。吴宗宪这么做很大一部分原因是想要拉动节目的收视率，但是有时候的确是有些伤人了。

我的更多文章：
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
加油车,运油车,油罐车,食用油运输车,铝合金油罐车价格
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
油罐车|加油车|运油车|铝合金油罐车|随州市程力专用汽车有限公司
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
【油罐车频道】油罐车资讯大全_加油运油车厂家价格_油罐车厂家价格
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车要多少钱？2020年最便宜的二手油罐车
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《青3》选手彦希回应偷戒指传闻！盘点曾经被曝偷东西的八大明星
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有