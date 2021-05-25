在娱乐圈中，明星最怕的就是黑料。明星们会有各种各样的黑料被爆出，比如说偷东西。明星们都不缺钱怎么会去偷东西呢？其实娱乐圈不少明星都曾经被爆料偷过东西。那么这样的明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、彦希

《青春有你3》的选手彦希近日被人爆料说偷了一家商店的戒指，据说还报了警。彦希后来直播说自己当天喝醉了，以为戒指只是个便宜的玩具而已，所以拿走了。他已经公开向观众们道歉了。

2、郑爽

郑爽之前就被前男友张恒爆料说偷吃超市中的零食不付钱，她甚至还将拍戏时剧组中的道具偷偷拿回去售卖。真是没想到一部戏就能赚一个多亿的郑爽竟然还在乎这点小钱。

3、韩庚

韩庚曾经说过自己读书的时候将一个同学的电脑偷走给卖掉了，搞得那位同学一直在寻找自己的电脑。明明是一件黑料，可韩庚却自己将这件事抖了出来，说的时候一副洋洋得意的样子，观众们看的也是尴尬不已，这种事情有什么好显摆的呀。

4、白百何

白百何之前曾经被人爆料说在某商场购物时拿走了一件几百块的商品。被发现后白百何只是说自己忘记付钱了。对方看白百何是明星所以并没有报警。

5、春夏

自己爆黑料的还有演员春夏，她曾经在给饶雪漫的信中提到自己曾经偷钱来买玩具跟零食，去别人家做客时会将人家家里的小物品给顺走。没想到看起来如此清纯的女孩，竟然有这种癖好。

6、王劲松

谁都不会想到老戏骨王劲松也偷过东西，在做客某综艺节目的时候王劲松的同学侯勇说过，当年王劲松读书时偷过饭票。王劲松也表示自己当时正在长身体，饭量特别的大，而所发的饭票根本不够吃，为了填饱肚子只好去偷饭票。

7、刘若英

刘若英在刚出道的时候收入少，工作量特别大，常常工作到深夜。有一次刘若英与金城武工作完之后特别饿，路过一家小吃店，看到无人看守便将一条叉烧扯下偷走了，然后两人分着吃了起来。

8、林子祥

林子祥在很多年前陪同太太去夏威夷游玩，自己在一家眼镜店试戴眼镜，临走时没有付钱而被认定为盗窃。对方很快便报警了，为此林子祥还被当地警方给罚款了。