在这个颜值即正义的时代，男明星想要吸引粉丝们的注意，超高的颜值是必不可少的。但有些男明星出道时真的是神仙颜值，帅的让人睁不开眼，但是出道多年之后形象却是大打折扣。现在看来完全没有了当年的帅气，甚至变成了邋里邋遢的大叔。看着真是挺让人惋惜的。那么这样的明星都有谁呢？

1、王力宏

王力宏出道开始就是颜值与才华并存的歌手，多年以来影响也一直保持的不错。但是最近却被人拍到王力宏变成了满是络腮胡的大叔，给人一种沧桑感。不少人感慨曾经的男神怎么变成这样了。

2、黄磊

黄磊年轻时颜值真的是特别高，还自带文艺气质，当年他拍过的MV、电视剧等都可以看到他曾经的盛世美颜。但是后来黄磊开始放飞自我了，对于身材管理他一点都不重视，硬是将自己吃成了一个大胖子。如今的他看上去就是个身材胖胖的油腻大叔。

3、沈腾

没有凭借喜剧走红之前的沈腾可是曾经的军艺校草，剑眉星目，颜值高不说还十分有英气。再看如今的沈腾，身材肥胖不说，脸也垮的厉害，跟从前的他可以说是判若两人。好在喜剧演员对于形象的要求不是那么高，要不然沈腾可怎么在圈内混下去呀。

4、沙溢

沙溢年轻时也曾经是军艺的校草，年轻时也是个英俊的小伙儿。这些年他也是放飞自我了，身材胖了不说，沙溢还留起了胡子，颜值下降的厉害。如今的沙溢自带喜感，也开始走喜剧路线了。

5、窦唯

窦唯年轻时绝对是迷倒一票儿女孩的歌手。他颜值高，身上透着一种文艺浪漫的气息。当年就连王菲的芳心都被他俘获。而如今的窦唯却被人拍到变成了胡子拉碴的邋遢大叔。这样的形象真的难以与当年的他相比。

6、焦恩俊

焦恩俊年轻时可是迷倒万千少女的古装美男子，但是近两年焦恩俊形象崩塌的厉害。身材走形，脸也垮的厉害。当年的小李飞刀早已经变成了邋遢的油腻大叔。看来真的很难有人抵挡岁月这把杀猪刀的摧残。

7、陈冠希

陈冠希当年的颜值真的是很高，也是无数少女心目中的白马王子。但是退出娱乐圈以后陈冠希的颜值下降了很多。甚至有人拍到他跟赵本山撞脸。甚至在直播的时候被网友吐槽邋遢的不成样子。

8、潘粤明

潘粤明年轻时可是圈内的英俊小生，颜值很不错。这么多年过去了，潘粤明也被岁月摧残的身材发福，颜值下降。怎么看都像是油腻大叔。网友们都催促潘粤明赶紧减肥。