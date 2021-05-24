众所周知，娱乐圈的明星们可是高收入群体，动辄几百万、几千万甚至上亿的片酬看着吃瓜群众们咂舌。明明很富有但是不少明星却在公众面前哭穷，这让网友们看的是尴尬不已。都这么有钱了，怎么还哭穷呀。下面我们就来盘点娱乐圈哭穷卖惨惹众怒的八大明星，看看都有谁？

1、张庭

张庭之前曾经曝光过自己位于上海的豪宅，还经常直播营业赚钱。明明一副富贵太太的模样，但是张庭却在直播时对网友哭诉自己的不容易。网友们根本不买账，认为张庭就是矫情，这年头谁赚钱都不容易呀。

2、郑爽

郑爽之前被爆出1.6亿片酬的事情可是震惊了娱乐圈。但是这么能赚钱的郑爽却没少哭穷。拍戏时将剧组的道具拿到网上售卖，小狗生病了舍不得花钱。代孕生下的两个孩子声称养不起。哭穷到了这种程度也真是没谁了。

3、杨幂

大家都知道杨幂可是圈内的拼命三娘，干的多自然赚的多。但是杨幂在某次接受采访时却说自己卡里没钱。后来在主持人的步步紧逼之下才说自己绑定发红包的卡里还是有个五万、十万的。这一番操作也是让人感到摸不到头脑。

4、王鸥

王鸥曾经在综艺节目中吐槽自己在北京买不起房，但立刻被大张伟打脸说：要买小区是吧。王鸥出道多年，这几年在娱乐圈更是拍了很多戏，参加了许多的综艺节目。以她现在的名气所获得的片酬在北京买房绝不是难事，真不用这么哭穷。

5、李亚鹏

前一段时间李亚鹏欠债四千万的消息在网上传开，还有李亚鹏哭穷还不起钱的录音。但很多人认为李亚鹏出道多年，又在商界打拼多年，积蓄还是不少的，这四千万对他来说根本不是事儿。

6、王传君

王传君曾经说过自己最穷的时候身上只有一百万很是焦虑。网友们听到这话也是醉了，要是普通人兜里有一百万估计比谁都踏实。要是拥有一百万还是穷人的话，这世界上估计没几个富人了。

7、龚俊

今年凭借《山河令》走红的龚俊也曾经说过自己背着房贷，有压力。但是有知情人爆料龚俊早已经在成都买好了大房子，据说总价高达几千万。若没有超强的吸金能力，敢买这么大的房子吗？看来龚俊根本不穷。

8、陈奕迅

陈奕迅曾经哭穷：卡里只剩3000万，每月房贷70万房租20万，经常吃快餐，压力很大！陈奕迅在接受采访时说，想去内地工作挣点钱，今年压力很大，已经很久没有收入了，香港的工资太低了。