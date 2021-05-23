昨日，袁隆平和吴孟超两位院士接连去世，可以说是举国哀悼，很多明星都纷纷发文表达悼念之情。然而，也有明星因为不合时宜上热搜，或者悼念文字中出现错别字，或者坚持直播带货，让网友纷纷吐槽。下面我们一起来盘点悼念袁隆平院士却被“打脸”的八大明星，看看都有谁？

1、虞书欣

在这个特殊的日子，有人依旧不忘营销，在某社交平台袁老离世的消息下挂着一条关于虞书欣的热搜：虞书欣忘记thenine出新歌。被网友和粉丝质疑后，工作室才在下午3点零5分的时候表示道歉。虞书欣也转发央视新闻微博，并写道：袁爷爷，感谢您做出的贡献。但是大多数网友并不买账。

2、薇娅

5月22日下午，薇娅发长文怀念袁老，全文共900多字，因为和袁老有过接触，文中讲述了两人在三亚时接触的细节，非常有真情实感。但是有不少网友认为，薇娅明显是在蹭热度，还质疑她这篇文章是写手代写的。

3、张庭

昨天晚上，张庭和工作人员在默哀一分钟后，还是选择继续直播带货，不少网友继续留言呼吁停播，张庭就卖惨自己工作辛苦、没时间带孩子。网友们纷纷表示既然累了，就下直播，不要在这里博取同情。

4、江映蓉

曾参加选秀节目《快乐女声》的江映蓉，在发文悼念袁隆平时，把国士无双的“士”字错写为“土”，结果发了一个“国土无双，袁老千古”。

5、包文婧

以前总卖“数学不好”人设的包文婧，同样写下了“国土无双”，如此看来她不仅数学不好，语文也是一塌糊涂。

6、杜江

作为知名演员的杜江，竟然把“国士无双”写成“国世无双”，真的让人难以接受。不知他是真的没文化，还是根本就没有用心。

7、张嘉元

INTO1的成员张嘉元，他把“国士无双”写成了“国士吴双”，网友吐槽他是“九年义务教育的漏网之鱼”。

8、秦奋