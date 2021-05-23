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盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

(2021-05-23 09:44:17)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈有不少的明星，在结婚生子之后便离婚了。有的明星在离婚之后依旧会担负起做父母的义务，好好照顾孩子。有的明星在这一方面做的就差劲了，离婚后很少去关心自己的孩子，甚至是到了不闻不问的地步了。那么被网友吐槽这样的男明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

1、谢霆锋

谢霆锋与张柏芝离婚之后，张柏芝一直在辛苦的带着两个孩子生活。但是却很少有谢霆锋陪伴孩子的画面出现。近期又有消息爆出谢霆锋从来没有关心过两个儿子的学习。谢霆锋的态度让不少网友感到失望。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

2、李连杰

大家都知道李连杰现在的妻子是利智。其实很多年前李连杰曾经与自己的同门师姐结婚。后来二人离婚，李连杰便把他与前妻的孩子送到父母身边生活。重新组建家庭之后便很少过问前妻与孩子们的事情了。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

3、甄子丹

甄子丹经常带着家人出来秀幸福，其实甄子丹还有一个前妻，与前妻也有孩子。据说甄子丹与前妻所生的儿子因为急病住院，甄子丹都不愿意去医院看孩子一眼，真是挺无情的。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

4、英达

英达当年与宋丹丹离婚时闹得非常不愉快，宋丹丹也曾经公开指责过英达对于他们的儿子巴图没有丝毫的关心，十几年来形同陌路。看来英达这个父亲在与宋丹丹离婚之后就没怎么关心过儿子。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

5、郑少秋

郑少秋当年与沈殿霞离婚时，女儿郑欣宜年纪还小。二人离婚后沈殿霞独自一人带着郑欣宜生活，而郑少秋与他人再婚之后便很少关心郑欣宜。父女关系一直到郑欣宜长大之后才有所缓和。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

6、侯勇

侯勇如今的妻子是他的第三任妻子，他的第一任妻子是侯勇的同学，二人结婚后有一个女儿。后来二人离婚之后侯勇的前妻独自一人带着女儿生活。侯勇则又结了两次婚。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

7、张丰毅

张丰毅与前妻吕丽萍生下过一个儿子叫做张博宇，两人离婚后张丰毅便没怎么关心过张博宇。后来张博宇结婚，作为父亲的张丰毅都没有来参加婚礼，仅仅是因为他嫌弃儿子结婚时请的客人太多了。

盘点离婚后对子女不闻不问的八大男星，看看都有谁？

8、李成儒

李成儒在儿子很小的时候便跟前妻离婚了。年少的儿子被送到了寄宿学校，而李成儒很少去看望儿子。儿子长大后想做音乐，李成儒不但不支持还打击儿子的积极性。父子二人的关系一度变得很紧张。

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