“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平，5月22日13点07分在湖南长沙逝世，享年91岁。

袁隆平院士的离世让人感到痛心和惋惜，他是一位值得尊敬的老科学家，我们都应该记住这位让中国人“端牢饭碗”的英雄。下面我们就来盘点第一时间发文悼念袁隆平院士的明星，看看谁最让人泪目？

1、贾玲

著名演员、导演贾玲转发央视新闻微博，并发文悼念袁老，她说：一粥一饭当思来之不易，袁老一路走好。

2、刘涛

著名演员刘涛转发央视新闻微博，并写道：袁老千古，一路走好。

3、蒋勤勤

著名演员蒋勤勤转发人民日报微博，并写道：“我毕生追求就是让所有人远离饥饿。” 依然不愿相信，感谢您来过，袁老，走好。

4、惠英红

著名香港演员、影后惠英红在微博发文写道：袁老爷子，您的功德将永远流传在世，功德无量！我们会永远记得您！您一路好走。

5、虞书欣

青年演员、艺人虞书欣转发央视新闻微博，并写道：袁爷爷，感谢您做出的贡献。

6、鹿晗

青年演员、艺人鹿晗转发新华社微博，并写道：袁老千古。

7、潘粤明

知名演员潘粤明转发参考消息微博，并写道：造福人类的伟大战士，科学英雄！

8、余文乐

香港知名演员余文乐转发人民日报微博，并写道：送别国之脊梁袁隆平。

9、李佳航

知名演员李佳航转发新华社微博，并写道：袁老千古，深切哀悼。

10、尹正

知名演员尹正转发央视新闻微博，并写道：爷爷，您功德无量，说什么都显得单薄，连留您都不好意思。