娱乐圈的明星们为了自己的颜值更高，整容是在所难免的。但是一般提到整容，大家往往想到的是女明星。其实，圈内的男明星也有很多整过容的。这些整容过的男明星总是被扒出从前的照片进行对比，别说，整容之后颜值瞬间提升了不少。那么娱乐圈都有哪些男明星被爆整过容呢？

1、华晨宇

华晨宇凭借超高的音乐才华在圈内的名气越来越大。最近有人爆料华晨宇曾经整过容，而且细节非常清楚，华晨宇脸部动过的地方太多的，几乎没有什么地方是原装的了。

2、黄晓明

黄晓明的老婆Angelababy一直陷在整容风波中没有走出，其实黄晓明也一直被质疑整容。扒出他从前的照片来看，当年的黄晓明的确与现在有很大的不同，现在的他要比出道前帅多了。

3、刘恺威

当年刘恺威是在香港出道，颜值没有现在这么高，但是来到内地发展之后，大家发现他的颜值提高不少，尤其是五官更加立体了。大家自然会质疑他是整容了。

4、陈学冬

之前有人扒出陈学冬高中时期的照片，当时的他单眼皮，鼻梁也不够挺。如今的他却是欧式双眼皮，鼻子也很挺拔，与之前相比判若两人。这么看来还真是整容了。

5、林峰

林峰出道时皮肤黝黑，颜值也不够高。如今的林峰相比以前脸型变得紧实了，眼睛变大，鼻子有了高高的山根，整张脸看起来十分有型。这跟以前的他相比差别实在是太大了。

6、贾乃亮

如今的贾乃亮也是圈内的帅哥一枚，但是从前的他脸型太宽，眼睛不够大，鼻子不够挺。但是这些后期都被改善了。所以被质疑整容也是情理之中。

7、聂远

聂远是圈内为数不错承认自己整容的男明星。聂远年轻时脸部比较宽，后来为了拿到自己心仪的一个角色，他去做了磨骨手术，让自己的脸型变得圆润了很多。

8、薛之谦

薛之谦的那张脸与刚出道之时比起来也有了很大的不同，尤其是下颌角变得圆润了很多，要知道之前这里可是有所突出的。所以不少人怀疑他做了磨骨手术。