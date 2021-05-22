对于明星来说，除了经纪人，身边陪伴自己时间最多的应该就是助理了。而明星助理的素质也是很重要的，因为他们的一言一行关系到明星口碑与声誉。但娱乐圈有不少明星因为助理的不敬业，素质差而受到连累，那么这样的明星都有谁呢？

1、刘烨

最近，网上有消息爆出，某位刘烨的女粉丝遭到了刘烨助理的骚扰，女粉丝不仅在网上发长文控诉，还报了警，大家都在等待后续的处理结果。

2、王俊凯

王俊凯的粉丝曾经联合起来声讨他的助理，他们声称王俊凯的助理在片场随意打断导演说话，还疏于打理王俊凯的造型。使得王俊凯的口碑与形象大打折扣，看来顶流爱豆也有如此不靠谱的助理。

3、范丞丞

范丞丞的助理一直是粉丝们不满意的对象，因为粉丝们总觉得他没照顾好自家爱豆。某次范丞丞在拍摄广告时因为助理的疏忽导致范丞丞手被车门夹了。他的助理还经常对路人黑脸，给艺人招了不少黑。

4、郑恺

郑恺与助理在某次乘坐飞机时，郑恺的助理要求某位网友换座位但是遭到了拒绝，但该助理态度极其强硬，郑恺在旁边却不加制止，使得很多乘客都看不惯。

5、刘家辉

香港演员刘家辉曾经被自己的助理私吞了近200万的片酬，后来刘家辉将该助理告上了法庭，打了一通官司之后才将钱要回来。

6、李小璐

李小璐曾经在某次记者会上被问到了个人的私事，李小璐这边还没发火呢？她身边的女助理竟然动手将记者打了。逼得李小璐与贾乃亮不得不公开道歉。

7、张柏芝

张柏芝某次在机场时身边有三个助理，在遇到记者跟拍时，这几个助理阻挠记者拍照，还爆粗口说话极其难听，不少人吐槽张柏芝身边的助理素质太差了。

8、孙骁骁

孙骁骁曾经的助理曾经公开吐槽孙骁骁脾气大、难伺候，一身的公主病。这件事使得孙骁骁在圈内的名声很不好，不少人对她敬而远之。