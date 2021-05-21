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盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

(2021-05-21 12:46:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今娱乐圈的很多女明星已经人到中年，她们的女儿则到了花季年龄。因为母亲是明星，所以不少女明星的女儿也想进入娱乐圈发展。于是不少女明星利用自己在娱乐圈的资源为女儿铺路。那么娱乐圈有哪些女明星力捧女儿们进娱乐圈发展呢？

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

1、杭天琪

当年杭天琪一首《黄土高坡》可以说震惊四座，成为了那个年代有名的歌星。虽然现在的她不常出现在娱乐圈，但是却带着女儿上综艺、拍写真，看来是要带女儿出道了。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

2、闫妮

闫妮的女儿邹元清跟随着母亲的脚步踏入了娱乐圈。作为母亲的闫妮不仅在自己拍过的戏中带着她，还带着她一起走红毯，搞宣传，增加女儿的知名度。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

3、岳红

作为圈内老戏骨的岳红也有一个漂亮的女儿，她曾经利用自己的人脉带着女儿进剧组拍戏，还跟张嘉译做搭档。可惜她的女儿一直没红起来。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

4、王姬

王姬的女儿高丽雯继承了母亲的好基因，还是国外名校毕业，回国之后便进入娱乐圈发展。王姬更是不遗余力的带着她。就连王姬出演的影视剧中都能看到女儿的身影，但可惜高丽雯名气也不大。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

5、小S

小S有三个女儿，平时小S总是在社交平台上晒女儿们的照片。而且小S已经让十几岁的大女儿开始拍写真了，据说也要带着大女儿一起来娱乐圈发展。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

6、王菲

王菲的大女儿窦靖童是一个非常有才华的女孩，因为想来娱乐圈发展，王菲没少帮忙。如今窦靖童在圈内又是唱歌又是拍戏，混的风生水起。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

7、张凯丽

张凯丽的女儿张可盈为了进娱乐圈特地考入中戏学习，如今已经出演了不少影视剧，而她的母亲张凯丽为了女儿的星途没少操心，多次带着女儿出镜，增加女儿的热度。

盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？

8、陈冲

陈冲的女儿也是国外名校毕业，但是依旧选择回国进娱乐圈。陈冲利用自己的人脉给她拿到了一些影视剧中的小角色，让女儿慢慢开始自己的演员之路。

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