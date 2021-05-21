加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,647,715
  • 关注人气：209,308
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

(2021-05-21 10:30:58)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

安徽是一个风景秀丽，人杰地灵的地方，历史之上不仅出过很多的名人。即便是现在的娱乐圈也有很多明星来自安徽，他们备受观众们的喜爱。那么究竟有哪些明星都是安徽籍人士呢？赶紧一起来盘点一下吧。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

1、蒋雯丽

蒋雯丽是安徽蚌埠人，她出道多年，出演过很多的经典影视剧，是圈内有名的老戏骨。而她就是地道的安徽姑娘。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

2、赵薇

赵薇是安徽芜湖人，当年她从安徽走出考入了北京电影学院，开始了自己的演员生涯。从演员到导演，赵薇这一路都走得非常坚定。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

3、马思纯

说到来自安徽的蒋雯丽就不得不提到她的外甥女马思纯。当年马思纯就是被姨妈提携进入娱乐圈发展的。如今早已经是圈内的当红花旦了。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

4、蒋梦婕

安徽不仅出才子也出美女，蒋梦婕就是来自安徽芜湖的美女演员。当年的她凭借《红楼梦》中的林黛玉一角走红。来自安徽的她有着一股柔情似水的气质。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

5、李纯

李纯也是来自安徽的芜湖，看来这个地方真是美女聚集地。如今的李纯在圈内名气越来越高，各种角色都能拿捏的来，也是圈内的实力派小花旦。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

6、甘婷婷

另外一位来自安徽芜湖的美女是演员甘婷婷，她在圈内多年名气却一直不温不火，但颜值根本不能忽略，明艳大气，妥妥的美女一枚。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

7、焦俊艳

焦俊艳来自安徽马鞍山，她算不上圈内的顶级美女，也不似江南女儿那样柔情似水，但是身上坚韧的气质与精神令人喜欢。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

8、陈晓

陈晓是安徽合肥人，当初与陈妍希结婚的时候他还带着陈妍希回老家合肥办理了结婚证。也有网友说经常能在老家合肥见到陈晓。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

9、许嵩

乐坛才子许嵩也是安徽合肥人。安徽自古以来就是一个出才子的地方，没想到到了现在依旧是人才辈出。许嵩在音乐上有着极高的才华，创作了太多令我们难以忘怀的歌曲。

盘点娱乐圈十大安徽籍明星，你最喜欢谁？

10、李荣浩

娱乐圈另外一位创作型歌手李荣浩也是来自安徽，他的创作才华让他在娱乐圈有了属于自己的一席之地。小眼睛但并不妨碍自身的才华放射光芒。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？
    后一篇 >盘点力捧女儿进娱乐圈的八大女星，你最看好谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有