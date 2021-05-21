安徽是一个风景秀丽，人杰地灵的地方，历史之上不仅出过很多的名人。即便是现在的娱乐圈也有很多明星来自安徽，他们备受观众们的喜爱。那么究竟有哪些明星都是安徽籍人士呢？赶紧一起来盘点一下吧。

1、蒋雯丽

蒋雯丽是安徽蚌埠人，她出道多年，出演过很多的经典影视剧，是圈内有名的老戏骨。而她就是地道的安徽姑娘。

2、赵薇

赵薇是安徽芜湖人，当年她从安徽走出考入了北京电影学院，开始了自己的演员生涯。从演员到导演，赵薇这一路都走得非常坚定。

3、马思纯

说到来自安徽的蒋雯丽就不得不提到她的外甥女马思纯。当年马思纯就是被姨妈提携进入娱乐圈发展的。如今早已经是圈内的当红花旦了。

4、蒋梦婕

安徽不仅出才子也出美女，蒋梦婕就是来自安徽芜湖的美女演员。当年的她凭借《红楼梦》中的林黛玉一角走红。来自安徽的她有着一股柔情似水的气质。

5、李纯

李纯也是来自安徽的芜湖，看来这个地方真是美女聚集地。如今的李纯在圈内名气越来越高，各种角色都能拿捏的来，也是圈内的实力派小花旦。

6、甘婷婷

另外一位来自安徽芜湖的美女是演员甘婷婷，她在圈内多年名气却一直不温不火，但颜值根本不能忽略，明艳大气，妥妥的美女一枚。

7、焦俊艳

焦俊艳来自安徽马鞍山，她算不上圈内的顶级美女，也不似江南女儿那样柔情似水，但是身上坚韧的气质与精神令人喜欢。

8、陈晓

陈晓是安徽合肥人，当初与陈妍希结婚的时候他还带着陈妍希回老家合肥办理了结婚证。也有网友说经常能在老家合肥见到陈晓。

9、许嵩

乐坛才子许嵩也是安徽合肥人。安徽自古以来就是一个出才子的地方，没想到到了现在依旧是人才辈出。许嵩在音乐上有着极高的才华，创作了太多令我们难以忘怀的歌曲。

10、李荣浩

娱乐圈另外一位创作型歌手李荣浩也是来自安徽，他的创作才华让他在娱乐圈有了属于自己的一席之地。小眼睛但并不妨碍自身的才华放射光芒。