在生活中大家会发现很多夫妻都是曾经的同学，他们的爱情可能开始于学生时代，后来则成为了夫妻。其实娱乐圈很多明星的结婚对象也是自己的同学，他们有过青涩的校园恋爱。然后和普通人一样携手走入婚姻。下面我们一起来盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

1、王彦霖&艾佳妮

2021年5.20这个特殊的日子当中，演员王彦霖官宣自己结婚了，而结婚的对象艾佳妮就是自己大学时代的同学。二人在微博上晒出了甜蜜的合照，网友们纷纷送上了祝福。

2、陆毅&鲍蕾

陆毅的妻子鲍蕾与陆毅都是上海戏剧学院的学生，二人在大学时代便相识相恋。即便是陆毅早早的走红娱乐圈也没有抛弃大学时代的女友，最终与鲍蕾走到一起组建了幸福的家庭。

3、夏雨&袁泉

夏雨与袁泉这对夫妻也是校园恋爱，二人都来自于中央戏剧学院。当年夏雨对刚入学的袁泉一见钟情，后来便开始了校园恋情。连两人的婚纱照都是在中戏校园中拍的。

4、孙艺洲&曹晓雯

孙艺洲早在2009年就结婚了，而他的妻子曹晓雯就是同在上海戏剧学院同学，二人在读书时便开始恋爱了。但是结婚、生娃都非常低调，孙艺洲不愿意家庭有太多的暴露。

5、辛柏青&朱媛媛

辛柏青与朱媛媛是圈内低调的好演员，二人现实中是一对夫妻，或许很多人不知道这两人其实还是同学关系，从大学时期就开始恋爱了。

6、魏晨&于玮

魏晨在去年官宣与女友结婚的好消息。原来魏晨的妻子于玮也是他的同学，早在魏晨参加选秀出道时二人便是男女朋友，多年过去了，魏晨终于兑现承诺将女友娶进门了。

7、凌潇肃&姚晨

与同学结婚有人过得好也有人过得不好，比如说姚晨与凌潇肃，两人在北京电影学院读书时谈恋爱，毕业之后就结婚了。可没想到后来的离婚大战闹得沸沸扬扬，真让人惋惜。

8、陈赫&许婧

陈赫第一任妻子许婧是陈赫在学生时代的初恋。两人谈了十几年的恋爱才走进婚姻的殿堂。可惜这段婚姻没维持多久便以离婚收场了。