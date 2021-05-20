加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,647,715
  • 关注人气：209,308
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

(2021-05-20 15:27:38)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在生活中大家会发现很多夫妻都是曾经的同学，他们的爱情可能开始于学生时代，后来则成为了夫妻。其实娱乐圈很多明星的结婚对象也是自己的同学，他们有过青涩的校园恋爱。然后和普通人一样携手走入婚姻。下面我们一起来盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

1、王彦霖&艾佳妮

2021年5.20这个特殊的日子当中，演员王彦霖官宣自己结婚了，而结婚的对象艾佳妮就是自己大学时代的同学。二人在微博上晒出了甜蜜的合照，网友们纷纷送上了祝福。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

2、陆毅&鲍蕾

陆毅的妻子鲍蕾与陆毅都是上海戏剧学院的学生，二人在大学时代便相识相恋。即便是陆毅早早的走红娱乐圈也没有抛弃大学时代的女友，最终与鲍蕾走到一起组建了幸福的家庭。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

3、夏雨&袁泉

夏雨与袁泉这对夫妻也是校园恋爱，二人都来自于中央戏剧学院。当年夏雨对刚入学的袁泉一见钟情，后来便开始了校园恋情。连两人的婚纱照都是在中戏校园中拍的。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

4、孙艺洲&曹晓雯

孙艺洲早在2009年就结婚了，而他的妻子曹晓雯就是同在上海戏剧学院同学，二人在读书时便开始恋爱了。但是结婚、生娃都非常低调，孙艺洲不愿意家庭有太多的暴露。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

5、辛柏青&朱媛媛

辛柏青与朱媛媛是圈内低调的好演员，二人现实中是一对夫妻，或许很多人不知道这两人其实还是同学关系，从大学时期就开始恋爱了。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

6、魏晨&于玮

魏晨在去年官宣与女友结婚的好消息。原来魏晨的妻子于玮也是他的同学，早在魏晨参加选秀出道时二人便是男女朋友，多年过去了，魏晨终于兑现承诺将女友娶进门了。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

7、凌潇肃&姚晨

与同学结婚有人过得好也有人过得不好，比如说姚晨与凌潇肃，两人在北京电影学院读书时谈恋爱，毕业之后就结婚了。可没想到后来的离婚大战闹得沸沸扬扬，真让人惋惜。

盘点娱乐圈与同学结婚的八大明星，看看谁最幸福？

8、陈赫&许婧

陈赫第一任妻子许婧是陈赫在学生时代的初恋。两人谈了十几年的恋爱才走进婚姻的殿堂。可惜这段婚姻没维持多久便以离婚收场了。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点屡传婚变以离婚收场的八对明星夫妻，你知道几对？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有