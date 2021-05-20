娱乐圈的明星夫妻似乎格外受人关注，毕竟两个明星在一起可以产生一加一大于二的效果。可总有那么一些明星夫妻，结婚之后屡屡传出婚变的消息。本来不少人以为不过是绯闻而已，但没想到最后他们真的离婚了？这样让人跌破眼镜的明星都有谁呢？

1、陈思诚&佟丽娅

近日，不少人被佟丽娅与陈思诚离婚的消息给刷屏了，自从陈思诚被爆出轨之后，二人离婚的传言就没断过，如今算是终于官宣了。

2、冯绍峰&赵丽颖

赵丽颖与冯绍峰的婚姻持续时间并不长，但还是多次传出过婚变的传闻。不过二人似乎根本不怎么理会。直到前一段时间二人官宣离婚，网友们才知道之前的传闻并非空穴来风。

3、刘恺威&杨幂

杨幂与刘恺威结婚之后隔三差五的就会冒出来婚变的传闻，杨幂也当众澄清过许多次。但没想到二人最终还是离婚了。

4、文章&马伊琍

当年文章出轨，马伊琍选择了原谅。在这之后二人便屡屡被传婚变。尽管二人还曾经合体拍戏想要力破谣言。可惜这段婚姻还是没维持住，最终以离婚收场。

5、贾乃亮&李小璐

李小璐当年的做头发事件发生之后，便有消息传出贾乃亮与李小璐关系破裂，但是在很长一段时间中，二人都没有公布离婚。原本大家还以为这对夫妻会为了孩子一直过下去，没想到二人还是选择了离婚。

6、高云翔&董璇

当初高云翔在澳洲出事的时候，董璇东奔西跑为丈夫忙活，使得高云翔终于得以释放回到了国内。当时便有消息传出二人已经离婚。但很长一段时间之后他们才公布离婚的消息。

7、王全安&张雨绮

张雨绮当年并没有立刻与犯错的丈夫王全安离婚，但是婚变的传闻早已经满天飞。后来二人还是离婚了。只是没想到张雨绮第二段婚姻最终也以离婚收场。

8、高圣远&周迅

当年周迅嫁给高圣远之后，就屡屡传出离婚的消息，但是二人却不怎么回应。不过后来二人还是选择了离婚。周迅的情路还真是挺坎坷的。



