整容在娱乐圈应该是非常普遍的现象，毕竟大部分明星都是要靠脸吃饭的。尤其是女明星们格外注重自己的颜值。但是并非所有的女明星都是天生丽质，后期的整容是必不可少的。但是有些女明星明明脸变化挺大，但就是不承认自己整容，这样的明星都有谁呢？

1、乔欣

最近，乔欣在网上晒出自己的自拍视频，视频中的她素颜出镜，脸部做着各种夸张的动作。原来是有人质疑乔欣整容，这是乔欣否认整容而故意放出的证明视频。

2、杨颖

Angelababy绝对是超高颜值的女明星，她被人质疑整容也有很多年了。为了攻破谣言她亲自去往医院做鉴定证明自己没有整容。

3、范冰冰

早在Angelababy鉴定未整容之前，范冰冰就已经做过类似的事情了。她曾经屡屡被传整容，最后不得不去医院做相关鉴定，告诉大众自己没有整容。

4、杨幂

杨幂出道早起的嫩牛五方脸后来变成了小V脸，网友们纷纷质疑整容，但是杨幂却坚决否认，说自己只是因为拔牙导致脸型变了。

5、杨紫

杨紫是童星出道，颜值相比以前变化还是挺大的。但是杨紫却不承认整容，只是说自己减肥之后颜值也上升了。

6、金晨

金晨曾经曝出的一张照片让人看着鼻子有些奇怪，所以不少人怀疑金晨整容了，但是金晨却坚决否认，说自己根本没有整容。

7、钟楚曦

钟楚曦的脸非常大气，非常适合拍电影，但是有网友扒出她早年拍戏的视频，前后差别太大，怀疑钟楚曦整容。但是钟楚曦却坚决否认，只是说化妆让自己变美了。

8、尚雯婕

如今的尚雯婕对比当年刚出道时期的脸，变化实在是太大了，不得不让人怀疑她整容了。但是尚雯婕却坚持说自己只是因为减肥和化妆变美了，没有整容。