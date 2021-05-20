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盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

(2021-05-20 08:27:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈，女明星们扎堆的时候都喜欢穿上恨天高，让自己在身高上占优势。但其实身材太高也不一定是什么好事。娱乐圈就有很多女明星因为身材太高而成为自己的弱势，也成为别人吐槽的槽点，那么这样的女明星都有谁呢？

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

1、关晓彤

关晓彤的身高的确是碾压了很多的女明星。但从近日她拍戏时所流出的路透照来看，太高的关晓彤身材显得很是强壮，让网友们吐槽为高大壮。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

2、唐嫣

唐嫣的官方身高是172公分，但是不少人都说唐嫣的身高绝不只有172公分。一定是高于这个数字的。从唐嫣与其他男明星的合照来看，这个数字的确是有些水分。据说是为了拍戏时好找男搭档，唐嫣故意将身高报的矮一些。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

3、林志玲

林志玲175的身高的确是令人望而生畏，尤其是跟她合作的男演员们真的是压力山大，自己的身高要是不够高真的不敢跟林志玲合作。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

4、熊黛林

熊黛林身材也非常高挑，她的身高在模特儿圈还不错，但是熊黛林这些年总在娱乐圈发展，拍戏时这样的身高便有些鸡肋了。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

5、倪景阳

倪景阳当年出演偶像剧十八岁的天空有了些名气，但是后来星途却不怎么顺利，很大原因是因为她实在太高了，超过180公分的身高，很难找到搭档的对象，这样的身高也频繁遭到网友们的吐槽。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

6、张蓝心

张蓝心曾经是一名跆拳道运动员，后来进入了娱乐圈。但是却一直被吐槽身材太高，身高177公分的她也很难有适合的角色。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

7、周韦彤

身高有175公分的周韦彤身材比例还是很不错的，颜值也高。但是因为个子太高在娱乐圈很多资源都是受限的。

盘点身材太高被吐槽的八大女星，看看都有谁？

8、小宋佳

小宋佳身高足有173公分，所以身材有时候会显得有些壮。但好在小宋佳衣品不错，能对身材进行完美的修饰。另外她的演技也不错，能让人多少忽略一下她的身材。

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