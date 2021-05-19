近日，中国富豪榜排名公布，薇娅以资产90亿，进入中国富豪榜前500，排名490，这也让她成为网友热议的话题，不得不说直播真的太赚钱了。薇娅也被称为带货一姐，而她的带货能力也是杠杠的。然而如此火的薇娅，却被网友嘲讽说嫁了一个老男人。

其实这件事也是网友的误解，薇娅的老公名叫董海峰，年龄也就比她大三岁而已，这样的年龄差被说成是老男人，也真的让薇娅感觉到无奈。然而薇娅也自己在直播间坦言过自己的老公没她有钱，不得不说这样的薇娅真的是太耿直了。

说起薇娅的直播间，那可是相当火爆，而且各种东西都有卖过。然而薇娅的钱都是老公在管，换句话说，薇娅老公是公司老板，薇娅只是员工，相当于她是给她老公打工的。

要说他们夫妻两人，那可是同甘共苦过来的。2003年，薇娅和当时还是男朋友的董海锋在北京动物园服装批发市场对面，开了一家6平方米的女装小店。2005年，薇娅在董海锋的支持推荐下，参加了一档名为“超级偶像”的综艺选秀节目。在选秀中她获得了冠军，而董海峰也成为她的经纪人。

后来两人离开唱片公司，并用自己的积蓄开起了女装店，并扩展到七家店。2012年，黄薇与董海锋结婚，生下女儿妮妮。然而这个时候电商兴起，店里的生意受到影响，两人用了半个月时间，关掉了七家线下店铺，来到广州开了网店。

他们的网店开得很成功，在2015年双十一，做到一天卖出1000多万的成绩，年销售额也达到3000多万。2016年5月，薇娅正式成为某宝直播的一名主播，而且她的直播做得也相当不错，越来越火了。

现在薇娅和自己的老公感情也是很好的，并且两人已经相恋了18年，还经历了那么多事，而且两人还是白手起家，最困难的时候两人喝白开水配饼，出门也不舍得坐公交车。而虽然董海峰看起来比较显老，但是他很有生意头脑，而薇娅想要做什么，他也会去支持她。

现在两人的事业都很成功，还有了爱情结晶，可以说是人生赢家了。他们夫妻一个台前一个幕后，把公司打理得井井有条。



