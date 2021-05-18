如今娱乐圈的明星情侣分手或者是离婚似乎都要在微博上官宣一番。让粉丝和网友们都知道。有的明星情侣分手粉丝们会觉得惋惜，但有的明星情侣分手却会人喊：恭喜，比如说已经分手的蒲巴甲与梁洁二人。

近日，演员蒲巴甲与梁洁分别在微博上官宣恋情结束，两人和平分手。而网友们面对二人的分手却送上了祝福，恭喜二人分手。这是为何呢？

蒲巴甲早年因为选秀出道，虽然一直没能在圈内大红大紫，但是却一直在拍戏，而且有一定的知名度。梁洁是近两年逐渐走红的90后小花旦，之前拍摄的《双世宠妃》系列让她在圈内有了名气。二人也是因戏结缘，后来走到了一起成为了男女朋友。

早在三年前的2018年2月1日，蒲巴甲便公开向梁洁求婚，没想到三年后没等来二人的婚礼却等来了分手的消息。网友们在这里要祝福的人其实是梁洁。早在去年，便有人爆出其实蒲巴甲与梁洁已经分手了，只是没有官宣而已。而分手的原因是因为蒲巴甲劈腿。

蒲巴甲入行多年，与其传过绯闻的女明星数不胜数，李小璐、徐冬冬、王鸥等人都曾跟他传过绯闻。而且据说蒲巴甲跟好几任女友都求过婚，已经被网友们定性为“渣男”。当初蒲巴甲求婚梁洁的消息传出不少人就为梁洁感到可惜，当时的梁洁很年轻，事业也才刚刚起步，怎么这么痛快就答应蒲巴甲的求婚了呢？

如今二人分手，梁洁的粉丝们也是松了一口气，他们倒是希望梁洁还是安心搞事业，远离“渣男”。明星的恋情与婚姻有时候不得不掺杂着太多的利益，或许二人真的早就已经分手了，为了某些原因现在才官宣。但二人好聚好散，没有互相公开闹起来，这在娱乐圈来说已经是很不错了。