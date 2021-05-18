如今的观众对于演员们的演技要求越来越高，但是娱乐圈的不少演员们的演技就是不过关，甚至有的演员演技浮夸的要命。网友们真的是忍不住要吐槽。那么娱乐圈究竟有哪些明星被观众们吐槽演技浮夸呢？一起来盘点一下吧。

1、刘敏涛

刘敏涛的演技一直是不错的，但是最近在新剧《生活家》中她的演技真是浮夸的要命，总是挤眉弄眼的。怪不得观众们连呼刘敏涛演技下降了。

2、周也

最近正在播出的电视剧《啊摇篮》中小演员们的演技都挺不错的，但是唯独演员周也，演技浮夸的要命。动不动就大喊大叫，看得观众们尴尬症都要犯了。

3、吴谨言

吴谨言凭借《延禧攻略》走红之后可以说之后的每一部戏都被人批评演技浮夸。演戏时脸上总是出现各种浮夸的表情，实在是很难让人看到演技的存在。

4、杨颖

Angelababy的演技一直被网友们所无法接纳，很大一部分原因是因为她的演技太过浮夸，表情太多，看来Angelababy真应该提升一下演技了。

5、林允

林允这几年拍摄了不少的偶像剧，但是出演各种角色的时候都让人感到违和感十足，主要是因为她演技太浮夸，瞪眼、噘嘴这种表情不断，演的的确是很浮夸。

6、古力娜扎

古力娜扎因为演技的问题不知道被黑了多少次了，前一段时间上线的《风起霓裳》就被人批评演技太过浮夸，演戏时眉毛眼睛完全不受控制。

7、张一山

张一山的演技其实也很是不错的，但是新版《鹿鼎记》却让他口碑扑街。他所饰演的韦小宝油腻、浮夸。观众们也是纳闷，张一山的演技怎么变成这样了？

8、马景涛

马景涛当年拍摄的琼瑶剧如今看来真的是浮夸得要命，动不动就暴走，动不动就咆哮。这样的表演方式放到今天估计要被骂死了。