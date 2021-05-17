在娱乐圈有这样一群人可以说是极为神奇的存在，他们的演技忽高忽低，在某些影视剧中他们的演技看的人拍手叫好，到了某些影视剧中则演技浮夸的要命让人不忍直视。作为演员他们的演技一直发挥的不够稳定。最近演员刘敏涛也加入了这些演员的行列，被人批评演技下降的厉害。

刘敏涛最近主演的电视剧《生活家》上线了，不仅这部剧的剧情被观众们疯狂吐槽，连之前演技一直很好的刘敏涛也被观众们吐槽了。刘敏涛这次饰演的是一位陷入生活困境中的母亲，每次出场都是动作表情浮夸的要命，为了表现角色情绪还老是挤眉弄眼，说实话看得观众们尴尬症都要犯了。

网友们也一边倒的批评：这是挤眉弄眼的上瘾了？什么时候刘敏涛开始这么演戏了？的确，刘敏涛有这样浮夸的演技的确是不应该，因为她在娱乐圈一直是演技不错的一位女演员。

刘敏涛出道多年，出演过很多的影视剧，表演经验极为丰富。之前她的成名作《伪装者》与《琅琊榜》都是拿得出手的作品。在这两部作品中她虽然饰演的都是配角，但是却极为出彩。演技也被观众们所认可。

随着名气的提高，刘敏涛的资源也越来越好，所拍摄的影视剧越来越多。但是却很难有《伪装者》与《琅琊榜》这样的精品剧让她发挥演技。而她的表演似乎也越来越不走心。也就有了《生活家》中那样被批评的浮夸演技。

当然，也希望编剧们能够多出好的剧本，影视公司多拍好的剧目，这样才能给演员们充分发挥演技的机会。也希望演员们不管面对什么样的角色与剧本都能走心的表演，毕竟，演好戏才是演员的本分。