明星经常会面对公众的镜头，所以大部分明星在说话时都会慎之又慎，一不小心说错话就会成为别人攻击自己的黑料。但有些明星就是爱撒谎，说起话来满嘴跑火车，听着就令人难以置信。下面我们就来盘点被吐槽“满嘴跑火车”的八大明星，看看都有谁？

1、张柏芝

张柏芝这几年在各大综艺节目中活动，也是什么话都敢说。她说自己曾经连续睡了十六天，还说自己即使是减肥也要每天吃三四顿，不减肥每天吃七八顿等等。这些话根本很难让人相信是真的。

2、鞠婧祎

鞠婧祎总是对外营销自己浓密的头发，当记者问她如何拥有如此好头发时，她竟然说是遗传。扒开她以前的照片，鞠婧祎的发量根本没这么多，所以根本不是天生的头发浓密，却非要说是遗传。

3、迪丽热巴

前两年迪丽热巴一直在营销自己的吃货人设，当别人问她维持好的身材秘诀是什么时，她竟然说是暴饮暴食，网友们自然纷纷指责她说谎。

4、陈冲

陈冲早年因为没有生育而收养了两个小女孩，而有了自己的孩子之后便将两个女孩送给了别人抚养。明明是弃养，但是陈冲却矢口否认说当时只是帮忙照顾朋友家的孩子，网友们都在指责她的谎言。

5、周震南

在某次综艺节目上周震南细细讲述了一位自己与一位女粉丝的故事。但却被人扒出这个故事根本就是假的。也难为周震南讲的情真意切，怪不得网友说他是满嘴跑火车。

6、林志颖

林志颖前些年不断被网友扒出撒谎的事情，跟偶像的合照是P的，参观F1总部其实不过是在门口拍了个照片。他曾经还说自己差点被泰国公主看上成为泰国王室的驸马，其实是子虚乌有。网友们扒出真相后都不得不感叹：他怎么什么都敢说呀。

7、吴尊

吴尊隐婚的事情想必大家都知道，之前吴尊说自己是在2009年与妻子结婚。但是从他晒出的结婚证来看2004年吴尊便于妻子登记结婚了。而2005年才参加飞轮海组合的吴尊一直保持着单身的人设，不知道他哪来的勇气用自己的婚姻撒谎，欺骗粉丝。

8、张艺兴

看过《极限挑战》的观众都知道张艺兴很怕鱼，因为在节目中他就是这么体现的。但是有网友扒出之前张艺兴参加过的某档综艺。张艺兴竟然公开教别人怎么做鱼，还说自己小时候经常吃鱼，这不是满嘴跑火车吗？



