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盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

(2021-05-16 17:13:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

明星拍戏受伤应该是司空见惯的事情，几乎所有的明星在拍戏时都会多多少少的受些伤。但是有的明星受伤后没什么报道，但有些明星拍戏受伤就能上个热搜。下面我们就来盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，看看谁最让人心疼？

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

1、赵尧珂

最近，偶像演员赵尧珂在拍摄古装剧受伤的视频被曝光了，这可是让很多粉丝心疼坏了。瞬间就上了热搜。不过也有人质疑赵尧珂是不是买的热搜呀，一个没什么名气的小演员受个伤能上热搜？

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

2、杨颖

Angelababy在出席某次活动的时候被人发现手指固定着，原来是因为她在拍戏时受伤了。也因为这次受伤后的亮相，Angelababy上了热搜。

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

3、章子怡

章子怡在拍摄《上阳赋》时意外受伤了，据说是骨头脱位被送到了医院。作为丈夫的汪峰一直在身边照顾着，夫妻二人一起上了热搜。

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

4、周冬雨

周冬雨在某次拍摄写真时被发现下巴有伤，原来这是周冬雨拍戏时弄伤的。在拍摄写真时只能努力的遮掩。不过也因为这次特殊的拍摄使得周冬雨上了一次热搜。

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

5、肖战

肖战在拍摄古装剧《斗罗大陆》时受过伤，他受伤的视频被放上网之后立刻上了热搜，粉丝们纷纷投来心疼的目光。

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

6、郭麒麟

郭麒麟近两年拍摄了不少电视剧，他曾经在拍戏片场脸部受伤了。这次受伤还是挺严重的。也是因为这次受伤郭麒麟将自己犹豫不决的新车买到了受，也上了热搜。

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

7、王一博

在拍摄《有翡》时，王一博就曾经受过伤，因为这部剧中有很多的动作戏。王一博受伤后网友们纷纷在各大平台上夸赞王一博拍戏认真敬业，让他上了热搜。

盘点拍戏受伤上热搜的八大明星，谁最让人心疼？

8、于朦胧

去年于朦胧在拍摄某部古装剧时眼睛受伤严重，血流不止，场面看起来挺吓人的。这段受伤的视频也很快冲上了热搜。

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