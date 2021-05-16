在今年的五一档，张艺谋执导的电影《悬崖之上》取得了非常不错的成绩，可以说是票房、口碑双丰收。而不少网友又在此时间将张艺谋超生的事情扒了出来，而很多人不禁要问，当初爆料张艺谋超生的女演员何珺现在怎么样了？

2012年，一个叫做何珺的女演员在网上爆料说张艺谋娶了比自己小三十多岁的娇妻，并且违反计划生育政策生下了三个孩子。事情爆出之后立刻引起了巨大的轰动。为此，张艺谋不得不缴纳了700多万元的罚款。而张艺谋也因为这件事被网友们黑了好久，成为张艺谋抹不掉的一段黑料。

当时很多人不明白，这个何珺为何要举报张艺谋呢？要知道张艺谋在圈内可是知名导演，不少演员都想巴结他演他的电影，这个何珺为何要跟张艺谋对着干呢？

这就不得不提到二人之间的矛盾。当初张艺谋在拍摄电影《金陵十三钗》的时候，除了遴选了女主角倪妮以外，还找了十二个姑娘扮演其他角色。而何珺就是其中一位。当时的何珺虽然出演了几部影视剧，但是在圈内根本没什么名气，如果这次能顺利出演张艺谋的电影，关注度自然会增加。

张艺谋将挑选好的演员送到指定地点进行封闭式的训练，而何珺却因为兴奋过度拍摄了训练的照片并发布了出去。这使得娱乐圈的记者们顺藤摸瓜找到了《金陵十三钗》的训练基地，进行不断的跟踪拍摄。

对于训练场地的泄露，张艺谋非常生气，因为他将何珺开除，找了其他演员出演她的角色。到手成名的机会就这么跑了，何珺怎能不生气。所以举报张艺谋超生成为了何珺报复的手段。

后来，张艺谋被罚款748万，但他却说感谢何珺：“我的孩子终于可以光明正大的见人了，以前走在路上，也不敢让孩子叫我爸爸，因为担心这么一回事，但现在不一样了，我的孩子能光明正大叫我爸爸了。”

可想而知，何珺在这之后很难在娱乐圈立足，如今的她早已经结婚，嫁给了一位演员，并且淡出了娱乐圈。娱乐圈的确是很复杂，希望远离娱乐圈的何珺照样能过得很好。