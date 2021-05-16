明星耍大牌大家应该都不会陌生，而一般来说耍大牌的明星都是名气比较大的明星。没想到近些年有很多不是特别红的明星也耍起了大牌。主持人金星曾经在自己的脱口秀上说过有位女演员因为拍戏时嫌弃井水太脏，剧组只能用矿泉水代替井水给该女演员拍戏用。而不久之后这个女演员便被扒出是演员王鹤润。她立刻被安上了耍大牌的帽子，一个刚刚在娱乐圈有些名气的艺人遇到这样的黑料也真是够麻烦的。

1994年出生的王鹤润这几年可是古装剧圈慢慢走红的小花，她出演过很多热门古装剧，塑造的角色也是令人印象深刻。比如说《知否》当中那个端庄大气的盛华兰，《扶摇》中那个心机深沉的反派佛莲以及《延禧攻略》中的昭华公主等等。不得不说王鹤润的形象非常适合演古装剧。

虽然因为多部热播古装剧，王鹤润开始走红，但是却被爆出用140桶矿泉水代替井水洗澡的事情，给王鹤润增添了不少的黑料。不少网友吐槽王鹤润还没怎么红起来呢就开始耍大牌了，演员的敬业精神去哪里了。

其实针对这件事情，王鹤润也曾经解释过，当初在拍摄水中的戏份时，所使用的井水实在是太脏，而且当时的她正处于生理期，片场因为设施原因无法引进自来水，所以才想要用干净的矿泉水。这原本也不算是什么大事，王鹤润的理由也还算是充分。但是整件事情在网上发酵之后，便成为了王鹤润的黑料。现在来看对于王鹤润来说的确是有些不公平。

这则黑料对于王鹤润来说是有一定的伤害性的，不过好在王鹤润心态很好，一直在拼命的干事业，演技也不错，不管是正面角色还是反派角色都能拿捏的很好。相信风波过后，她会越来越红。