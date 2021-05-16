明星们平时除了拍戏演出，广告代言也是很重要的收入来源，尤其是那些名气比较大的明星，身上背着的代言可是不少。近年来，因为相信明星代言而上当受骗的消费者和投资者越来越多。出事后，明星都是以道歉+解约来应对，并未受到相应的处罚，让受害者苦不堪言。还有的明星因为代言辱华品牌，遭到网友的口诛笔伐。下面我们就来盘点近年来代言翻车的八大明星，看看都有谁？

1、马伊琍

马伊琍最近因为代言了某品牌的奶茶而惹上事儿了。原来该品牌涉嫌诈骗加盟商的钱财，金额高达7亿。马伊琍在第一时间站出来道歉，表示愿意配合经常的调查，态度还是很不错的。

2、唐嫣

前几天，当红小花旦唐嫣接下了某珠宝品牌的代言，但是该品牌曾经因为涉嫌辱华而被网友们抵制，就连之前的代言人江疏影都主动解约。唐嫣这次做代言人可是被骂惨了。

3、贾静雯

贾静雯与弟弟创办了某拌面的品牌，并且亲自来代言。但是没想到该品牌的拌面因为标识不完整，成分不具体而被相关部门处罚，而贾静雯也不得不出来对大众道歉。

4、张凯丽

演员张凯丽所代言的老年鞋，主打的是防滑，可是却有老人穿该品牌的鞋子滑到受伤，并且喊话张凯丽虚假代言。使得张凯丽此次代言翻车了。

5、汪涵

湖南卫视的主持人汪涵为某理财平台代言，但是很快便有人爆出，该理财平台涉嫌诈骗，几十万人被骗，涉嫌金额巨大，汪涵最终只能站出来跟被骗者一起面对此事。

6、杜海涛

湖南卫视的另外一位主持人杜海涛也被爆料出代言虚假理财产品。他代言的某理财产品骗了不少人，杜海涛还在网上怒怼被骗者。使得事情一度发展的不可控。很长时间之后才平息。

7、侯耀华

作为相声演员，公众人物，侯耀华曾经拍摄过虚假广告，代言涉嫌造假的产品，使得最终晚节不保，直到现在提到侯耀华都会有人想到那些他拍摄过的虚假广告。

8、郭德纲

郭德纲出名之后曾经代言过某品牌的减肥产品，没想到很快该产品就被打假。郭德纲代言翻车后便经常将这件往事放在相声段子中说给大家听，给观众们增添乐趣。