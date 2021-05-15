近日，有着“歌姬”之称的黄龄被狗仔拍到和一位男子一起逛街，疑似恋情曝光，而第二天就有网友曝料说黄龄和该位男子在一起其实是小三上位的，有网友指出，黄龄和现在的男友是在对方已婚的状态下在一起的！对方为了她选择离婚！而这个男朋友是谁呢，同样上过综艺节目《姐姐的爱乐之程》的吉他手胡洋。这样的消息一出来，也让很多人觉得她这是要自毁职业生涯吗？

当然，网友的曝料也不是空穴来风，毕竟《爱乐之城》刚结束，胡洋与前妻便办理了离婚手续。今年2月份，在胡洋录制的视频里，网友赫然发现背景居然是黄龄的家。这些证据进一步说明，男方前脚离婚，后脚就和黄龄住在了一起。对此，黄龄的粉丝也发文，试图骂醒她。

说起黄龄，她的成名之路未免有些坎坷，虽然喜欢音乐但是却不想开口唱歌，而且在成为歌手之前，她还是一名排球运动员，2004年，因为个子的原因她无缘于成为运动员，于是去参加了一个歌唱比赛，没想到居然幸运地被星探看中了，继而与唱片公司签约，从此，她才慢慢正式接触音乐。

一开始为了维持生活，她还去酒吧里驻唱，然而赚的钱却被酒吧的经纪人卷跑了，这件事让她抑郁了很久。直到2007年，她凭借首张个人专辑《痒》获得东方风云榜东方新人银奖，才开始走红。不过之后她也一直处于歌红人不红的状态，直到参加《乘风破浪的姐姐》，才渐渐被观众所发现。

而其实说起她的感情，也是一路坎坷，2013年5月，黄龄与音乐才子李泉被曝恋情，然而没有多久，这段恋情也渐渐淡了下来。之后她又被曝光和许嵩走得很近，两人多次在社交平台上发文，内容也是十分暧昧，让很多网友以为两人是在谈恋爱，不过这件事也没有得到双方的承认，这次许嵩又曝光“睡粉”，黄龄又被怀疑当了小三，这经历实在让人唏嘘。

虽然感情是个人的事情，但是这种破坏别人感情的事情是很违背道德的，而且身为公众人物，更不应该做出这样的行为。黄龄这么多年才终于火了起来，难道真的要因为这件事情而自毁前途吗？