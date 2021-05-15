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《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

(2021-05-15 10:43:11)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

综艺节目《妻子的浪漫旅行》已经播到第五季了，这一季的团长是刘涛，邀请了陈建斌和蒋勤勤，王新军和秦海璐，林峰和张馨月，邹凯和周捷这四对明星夫妻作为固定嘉宾。《妻子5》播出后几次上过热搜，这一季还是有看点的。

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

《妻子的浪漫旅行5》中几位女嘉宾也一起去泡温泉了，她们还是素颜去泡温泉的。很多网友都很好奇女明星们卸妆后是什么样的？有的女星曾被吐槽是“照骗”，素颜和化妆差别大。而有的女星却获赞是素颜女神。那《妻子的浪漫旅行》中的几位女嘉宾素颜状态如何呢？

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

看看著名演员秦海璐，素颜的她没有红唇加持，看上去更柔和一些。秦海璐的皮肤看上去有点松弛，她的眼尾有些细纹，不过秦海璐已经42岁了，她这个素颜状态相较于很多同龄人来说已经是很不错了。

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

再看看团长刘涛，刘涛可是娱乐圈中的运动达人，多年来坚持健身。刘涛家里有很多健身器材，她多次晒过自己健身运动的照片。刘涛的素颜也没让大家失望，脸部皮肤光滑紧致，保养得真的很不错，很难看出她已经是42岁的女人。

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

林峰的老婆张馨月的素颜下也很美，还有网友觉得她素颜比化妆还要美，皮肤光滑紧致，她的底子真的不错。张馨月的身材也很好呢，虽然生了一个孩子了，但她恢复得很好。林峰还是挺有眼光的。

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

奥运冠军邹凯的老婆周捷素颜下很美，她的五官很清秀，皮肤也是光滑白皙，很多网友觉得周捷的素颜也是耐打的。

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

蒋勤勤曾获赞是最美琼女郎，她卸妆后虽然皮肤看上去有点松弛，还露出了双下巴，不过她的五官真的很精致呢。

《妻子5》女嘉宾集体泡温泉，卸妆后的真实素颜谁最美？

再看看95后女星吴宣仪，她下水后撕下了面膜，红润的脸蛋很抢镜，满满的胶原蛋白，真的很青春很少女。这几位女星的年龄不同，吴宣仪连孩子都没生过，不能一概而论，毕竟每个年龄段有每个年龄段的美，你觉得呢？

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