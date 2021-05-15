娱乐圈的女明星们为保持苗条的身材，平时对于身材管理做的还是很到位的。尤其是在美食面前她们都会保持冷静。但娱乐圈有些女明星却是个大胃王，吃起东西来毫无顾忌。下面我们一起来盘点娱乐圈特别能吃的八大女明星，看看都有谁上榜？

1、张柏芝

张柏芝应该算是圈内身材比较瘦的明星了，但其实张柏芝挺能吃的，在综艺节目中她可以敞开了吃东西。如果不减肥的话张柏芝一天能吃七八顿。

2、杨颖

Angelababy也是很能吃的女明星，在录制跑男的时候曾经多次大吃大喝，而她也透露过自己是吃不胖的体质，所以吃起东西来才不会顾忌太多。

3、欧阳娜娜

曾经有圈内人士透露过，欧阳娜娜在参加综艺节目的时候吃的特别多，而且还会加 宵夜，但是她依旧很瘦。可能是因为年轻，而且身材不易胖，才敢吃这么多东西。

4、张韶涵

别看张韶涵小小的个子，看上去很瘦小，但其实很能吃。而且她很喜欢吃零食，平时各种零食都带在身边，但不管怎么吃都不会胖。

5、迪丽热巴

迪丽热巴曾经因为营销自己的吃货人设而被人吐槽，但这吃货人设可不是谁都能营销的。迪丽热巴的确是在镜头面前很能吃，而且身材保持的依旧很好。

6、阿Sa

阿Sa也是圈内很能吃的明星，每顿饭吃的东西都不少，而且各种美食都喜欢，但是依旧能保持好的身材和颜值，真是不容易。

7、孙燕姿

孙燕姿是一个非常爱吃的女明星，平时吃的东西也不少，但身材就是很瘦，这是因为孙燕姿的肠胃不好，所以吸收不了太多的营养，所以才那么瘦。

8、蒋欣

都说蒋欣是微胖女明星的代表，这是因为蒋欣是个大胃王，很少节制自己的饮食。但可惜的是蒋欣没有那种干吃不胖的身材，所以总是把自己的身材吃的胖胖的。