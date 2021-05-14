SNH48是人气颇高的女团，鞠婧祎就是从这个女团单飞出来的，当年鞠婧祎凭借在该女团的总选举中获得冠军而受到更多关注。近日，SNH48的刘丽千上热搜了，但她是因为病情上的热搜。年仅20岁的刘丽千被确诊患上了黏液样脂肪肉瘤。

黏液样脂肪肉瘤是一种恶性肿瘤，刘丽千体内的肿瘤的体积还蛮大的，病情不如乐观。刘丽千这么年轻就得了重病，很多网友表示心疼她。刘丽千曾在直播的时候突然吐血，当时她脸色苍白，状态很不好。

很多网友都很关心刘丽千的病情。刘丽千的队友也很关心刘丽千，劝她积极接受治疗。深入挖掘才知道，外表甜美可爱的刘丽千其实有着不堪的原生家庭，她的身世相当悲惨。据报道，刘丽千本来家境不错，但她爸爸好赌，把家给败光了。刘丽千的爸爸还曾家暴刘丽千的妈妈。

刘丽千的爸爸后来在女儿十几岁的时候过世了，刘丽千的妈妈如今是一位癌症患者。出于经济方面考虑，刘丽千曾表示想放弃治疗，但队友鼓励她不要放弃。网上还有报道称当年刘丽千加入SNH48就是想挣钱给妈妈治病，但没想到自己如今也成了病人。

刘丽千是由妈妈含辛茹苦拉扯长大的，她和妈妈之前的感情很深。SNH48中的鞠婧祎和许佳琪都挺红的，而像刘丽千这样的小师妹其实挣得不太多。之前刘丽千在直播中吐血，她还曾被质疑是作秀博关注。谁曾想原来这个小姑娘是真的病了，而且还病得这么重。

病魔汹涌，刘丽千还那么年轻，很多网友鼓励她，请她别放弃治疗，余生还那么长呢，希望刘丽千和她的妈妈都能好起来。还有粉丝表示期待看到刘丽千恢复健康后重返舞台。刘丽千，加油吧！