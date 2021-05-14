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盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

(2021-05-14 14:58:17)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

要说最近很热播的剧，那当然是备受网友好评的《觉醒年代》了吧，这部剧里面不仅是选用还是剧本的制作、服化道的设计以及细节的描写，都可以说是做到了精致之处，其中当然也少不了演员的选角，不得不说这部剧里面演员对角色的描写简直太深入人心了，因此它可以拥有这么大的反响也是有道理的。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

有网友罗列出了剧中的演员角色和真实历史人物的对比，发现两者真的太相似了。今天就来盘点一下里面因演技出色而备受好评的演员，看看有你喜欢的演员吗？

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

1、于和伟饰演陈独秀

说起于和伟，想必很多网友都认识他吧，他的演技也在相当出色的，而在《觉醒年代》这部剧里面，他饰演的是陈独秀，特别是他与剧中两个儿子之间的对手戏，送儿子出国留学时，让很多观众看了深有感触。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

2、张桐饰演李大钊

张桐在剧中饰演的是李大钊，在剧中他与李大钊的外型还是很接近的，而且还演出了李大钊的风采，将人物角色塑造得很饱满。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

3、曹磊饰演鲁迅

曹磊饰演的鲁迅可以说是备受网友的好评，毕竟从外形上也十分相似，还有网友因此说特别喜欢在剧中的鲁迅先生，看来曹磊把这个角色塑造得是入木三分啊。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

4、马少饰演蔡元培

马少骅饰演的是蔡元培先生，在剧中特别是他三顾茅庐去请陈独秀到北大当文科组长那一段，画面和细节描写得十分到位。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

5、毕彦君饰演辜鸿铭

毕彦君饰演的辜鸿铭虽然思想上还是带有腐朽，但是也不失中国人的精神，特别是他演讲的那一段，让很多网友觉得看哭了。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

6、朱日尧饰演胡适

朱刚日尧在剧里面饰演的是胡适，虽然这个角色让很多网友觉得很讨厌，但是也有很多网友喜欢他。其实剧里面他和鲁迅斗嘴的剧情也是蛮好看的，虽然和其他人的学术思想不同，但是和其他人的对手戏也是十分有趣的。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

7、张晚意饰演陈延年

张晚意可以说是一名新人演员，但是他在剧里的表现也是很不错的，他饰演的是陈独秀的儿子陈延年，为了理想而不惜牺牲自己，特别是他就义的那一段，让很多观众说看了泪目。

盘点热播剧《觉醒年代》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

8、夏德俊饰演周恩来

据说这是他第五次饰演周恩来这个角色了，虽然戏份不多，但是他也努力把周恩来年轻时“能文能武”的一面展示出来。

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