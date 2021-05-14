上海东方卫视6位主持人因参加上海前首富周正毅60岁寿宴而惨遭吐槽，这6位主持人可以说是东方卫视业务能力比较出众的主持人了，最终他们也因为自己的不当言行而付出了代价，一位被撤职，五位主持人被吊销主持证。

东方卫视的这六位主持人怎么会如此捧曾两度入狱的周正毅呢？一些网友曾因为他们可能是为了钱去给这位有劣迹史的富商站台的，但据报道，这六位主持人没拿有出场费。东方卫视6位主持人集体翻车的事情让人惋惜，同时也有警示作用。

翻车的六位主持人中有一位是85后，她就是第一财经的戴刘菲。戴刘菲出生于1987年，才33岁。戴刘菲在寿宴上说她虽然认识周公子比较晚，但是跟周公子一见如故。戴刘菲采访过不少商界名人，她曾获赞是知性气质女主播。

戴刘菲颇有才华，她还是上海电影艺术学院的客座教授。戴刘菲这次深陷富豪寿宴风波，东方卫视“折了”一位年轻主播，她原本的大好前程也被毁了。爱之深责之切吧，还是替戴刘菲感到遗憾和惋惜。她何时能重新出镜还不明了呢。

戴刘菲结婚挺早的，她的老公有着很高的知名度，爱看围棋比赛的网友应该会熟悉她老公。戴刘菲的老公是围棋教练刘世振。刘世振是棋圣聂卫平的徒弟，2012年的时候聂卫平曾到场参加刘世振和戴刘菲的婚姻。

刘世振和戴刘菲获赞是郎才女貌，他们是因围棋结缘的。刘世振比戴刘菲大10岁，刘世振曾表示戴刘菲给他的感觉是冷艳大方。戴刘菲则表示老公的担当和格局打动了她。戴刘菲曾在生了女儿后淡出过荧屏，后来她还是回归职场了。戴刘菲这次因参加寿宴导致事业受挫，她和其他五位主持人都应该要反思下自己。你觉得呢？