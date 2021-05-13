近日，又一位明星痛失亲人，他就是42岁的印小天。5月13日印小天发文悼念父亲，原来印小天的父亲在昨天走了。印小天父亲生前患上了直肠癌，他生前就已经很憔悴了。印小天表示希望父亲一路走好，到了那边没有病痛。

印小天是娱乐圈有名的孝子，他曾四处为父亲寻医问药。父亲走了，印小天却没忘感谢医护人员的付出，他对治疗，照顾过他父亲的医护人员表示了感谢。很多网友表示希望印小天节哀。陈志朋、李依晓、苏醒等明星也有安慰印小天，劝他节哀。

娱乐圈不仅有塑料姐妹花，还有塑料兄弟情呢。印小天就曾被兄弟插刀。演《拿什么拯救你，我的爱人》和《一米阳光》等剧成名后，印小天曾获赞和黄晓明等四人获赞是内地四小生。但是后来被曝疑似打人的绯闻却使他的形象和事业遭受重创。

印小天被曝疑似在片场殴打女演员边潇潇。后来贾乃亮、李晨、杜淳等明星纷纷下场撕印小天，此事也被称为“插刀教”事件。这件事可以娱乐圈人情冷暖的反应吧！虽然后来事情出现了反转，视频还原了印小天清白，他没打人。但此后印小天的发展却还是不如从前了。

印小天大概是娱乐圈最惨的男人了，除了被兄弟插过刀外，他还曾被美女骗婚。印小天的第一段婚姻不到两年就结束了，他的第一任老婆是圈外美女哈琳娜。但哈琳娜被曝是一位假的白富美，她还曾被曝疑似拿假学历骗印小天。哈琳娜比印小天小10岁，她和印小天生有一个儿子。网上还曾有报道称印小天因被骗婚损失了上千万。

如今42岁的印小天至今没有再婚。印小天的父亲生前曾表示希望看到儿子再婚，但这个遗愿成了遗憾。近两年印小天也凭借影视剧作品和上综艺受到了更多关注。希望印小天节哀吧！把日子过好。