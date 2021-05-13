不久前，6位主持人翻车事情对于公众人物是有警示意义的，作为公众人物因为谨言慎行。近些年明星因为不当言论翻车的不少，任豪、赵小棠等明星都曾为不当言论道歉。近日，又一位明星因为不当言论翻车了，他就是霍尊。

成都49中的学生坠亡事件是近期大众比较关注的社会事件，霍尊转发了那个坠亡学生的妈妈的声明，并发表了看法，他说应该严查严惩，并配上了一个心碎的表情。有热心粉丝提醒霍尊不要轻易发声，因为事情一不小心就反转了。

霍尊如何回应网友的温馨提醒呢？他回复说这种事情还能反转到哪呢？他还骂学校第一时间不作为。霍尊之前给人的感觉是比较斯文的，这次竟然用脏话骂学校，很多网友觉得他太冲动了，他的此番举动让人感觉有些意外。

霍尊之前说的严查严惩是想说什么呢？惩罚谁？还有他喷学校的行为妥当吗？成都49中的学生坠亡事件还真就出现了反转。联合调查组发表了通报，认定该学生的坠楼行为是个人行为。权威媒体也就此事发声了，监控也还原了这位学生坠亡前半个小时的活动轨迹，该学生在坠楼前有过割腕行为。

霍尊是公众人物，不了解真相就发声可能会错误的引导舆论。粉丝似乎比霍尊要理智，提醒他不要轻易发声，可惜霍尊没理会，最终霍尊因不当言论翻车了。霍尊也伤了粉丝的心。霍尊的粉丝后援站宣布关站。

关站声明中说霍尊在不清楚事情真相的情况下发表个人意见甚至爆出口，引导粉丝网暴素人，不负责任的言语让人心寒，没有担当的行为让人跌破眼镜。从语言中可见，霍尊此番是真伤了粉丝的心。

一些网友觉得粉丝很刚，比霍尊要理智。但也有些网友觉得霍尊可能本意是想表达对失去孩子的妈妈的关心，但是他太冲动了，不了解真相就站队结果翻车了。明星有名气，有影响力，但不应该随意发声，特别是在不了解真相的情况下发声。霍尊或许还是太年轻了，所以冲动了。