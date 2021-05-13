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杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

(2021-05-13 12:47:36)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

5月11日，杜海涛回应被沈梦辰催婚催不动的事情上了热搜。杜海涛在综艺节目《初入职场的我们》中首次被催婚催不动的事情，他说他和沈梦辰已经达成了共识，就是按部就班的做每一个阶段该做的事情。

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

杜海涛的回应也引发热议，一些网友调侃说杜海涛回应了个寂寞，他的回应含糊其辞，根本没说到底为什么还不娶梦辰。一些网友则吐槽杜海涛没诚意，怀疑他可能根本没有结婚的打算。网上还有传言称杜海涛和沈梦辰疑似分了。

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

杜海涛和沈梦辰的微博中都搜不到对方的内容了，一些网友猜测说这是情变了吗？网上还有爆料称撞见杜海涛和别的女孩子逛商场。沈梦辰和杜海涛已经在一起8年了，女孩子能多少个8年可以耽误呢？很多网友都希望看到他们结婚，希望沈梦辰的爱情长跑能有一个好的结果。

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

恋爱8年不结婚，沈梦辰又自曝催不到杜海涛结婚，难怪网友会揣测他们的感情了。阚清子和纪凌尘分手就被曝疑似跟女方想结婚但男方不想结婚有关。沈梦辰自曝两年前就写好了结婚致辞，看得出来她是想嫁给海涛的。那他们怎么还不结婚呢？

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

从网友们的表态来看，杜海涛和沈梦辰如果不结婚恐怕难收场吧！在被传疑似分手后，杜海涛和沈梦辰终于回应了，杜海涛和沈梦辰都晒出了合照，并发文说他们好着呢。沈梦辰依旧称海涛为乖，并在评论区回复杜海涛说怪她脱口秀说得太好了，才让大家信以为真，让海涛受委屈了。

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

杜海涛曾在节目上说催婚的事情上热搜后，沈梦辰曾向他道歉，表示让他受委屈了。杜海涛和沈梦辰否认分手，很多担心他们的网友可以放心了。不过还是有网友好奇他们到底什么时候结婚？海涛可是圈内的隐形富豪，他和梦辰的事业也都挺稳定的，应该不是因为怕耽误事业所以还不想结婚吧？

杜海涛沈梦辰晒亲密合照否认分手，两人相恋8年为何却不结婚？

沈梦辰也快32岁了，很多网友都希望看到她如愿嫁给心上人。沈梦辰既然都做好了结婚准备了，那结婚的事关键是看海涛了吧？杜海涛曾表示因为忙所以没时间结婚，结果谢娜吐槽他说再忙都有我和杰哥忙？杜海涛说的按部就班的做每一个阶段该做的事情吧，也许结婚不在他当下的计划吧。不管怎样，还是希望杜海涛和沈梦辰能够一直甜下去。

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