张恒又上热搜了。5月13日凌晨，张恒写下一篇长文称接到了法院的通知，他赢得了儿子和女儿的抚养独立决定权。张恒称郑爽也获得了少量抚养时间。张恒的这篇小作文挺长的，他也登顶了微博热搜。

张恒表示愧对孩子，没有给孩子一个完整的家，他也表示愧对家人，感谢父母对他的爱。最后张恒还说向祖国和大家道歉，没有做一个遵纪守法的公民，无知地跑到美国配合代孕，愿意接受法律的惩罚。

对于张恒获得抚养独立决定权，网友们有不同的看法。一些网友表示恭喜张恒，毕竟孩子自出生以来就是跟着他，相信他能照顾好两个孩子。但是网上喷张恒的网友也不少，一些网友吐槽张恒在玩文字游戏，引导舆论，他说自己无知配合代孕，是在甩锅郑爽吗?

张恒的博文也透露出一些信息，比如家人卖房支持他，这样看来他似乎不是很有钱的富二代。张恒表示愿意接受法律的惩罚，他在国内被判要还郑爽2000万，下一步他是准备带孩子回国吗？但是如果他经济条件差，能养好孩子吗？

一些网友觉得郑爽这次是彻底输了，没拿到孩子的抚养权，在国内又是事业尽毁，还深陷偷税漏税风波。郑爽远赴美国打官司，但是法院还是把独立抚养决定权判给了孩子的爸爸张恒。没拿到抚养权，又没了事业，很多网友觉得郑爽挺惨的。

不过郑爽之前的诉求是共同抚养权，张恒说郑爽也获得了一些抚养时间，有网友觉得如果是张恒赢了，那郑爽是不会有抚养时间的，因此有网友怀疑张恒在玩文字游戏，有可能是共同抚养吧！张恒的片面之词能够全信吗？

还有网友觉得张恒和郑爽互撕也够久了，张恒大爆前任猛料，让孩子的妈妈饱受舆论压力，也把孩子曝光在了大众面前，这样真的有利于孩子的成长吗？因此也有网友吐槽张恒的好爸爸人设。好聚好散吧，希望张恒和郑爽能够多替孩子考虑，让孩子健康快乐的成长，毕竟孩子是无辜的。