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44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

(2021-05-13 08:49:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

上海东方卫视是颇有影响力的地方台，知名主持人董卿曾在东方卫视工作过。然而近日东方卫视的六位主持人却集体翻车了，这六位主持人中不乏东方卫视的台柱子。这六位主持人参加了富豪周正毅的60岁寿宴，并上台吹捧这位曾两度入狱的富豪。

44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

陈蓉在周正毅的寿宴上说东方卫视主持人倾巢出动了，东方卫视的春晚阵容也不过如此啊！陈蓉还说她今年才认识周公子，现在已经成了好朋友了！很多网友吐槽说东方卫视这六位主持人是缺钱吗？怎么如此谄媚的去为劣迹富豪站台呢？

44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

一些网友甚至发出了很犀利的评价，吐槽东方卫视主持人集体翻车是主持界的耻辱。44岁的陈蓉因为参加周正毅的寿宴而翻车了。她不仅是东方卫视的主持人，而且还担任了台里的领导职务。事后，陈蓉也被处罚了，她在东方卫视的领导职务被撤了，主持人证也被吊销了。

44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

针对陈蓉等六位主持人的处罚可以说是很重了，但这样的处理结果回应了大众关切，很多网友觉得是合情合理的，没有冤枉他们。陈蓉翻车还是让人感到惋惜，她大学还没毕业就开始主持节目了，主持过东方卫视春晚，白玉兰奖颁奖典礼等大型晚会。

44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

陈蓉还获得过金话筒奖、十佳主持人奖等奖项，之前陈蓉给人的感觉是很端庄典雅的。陈蓉和明星喻恩泰、沈傲君是大学同学。进入东方卫视工作以来，陈蓉发展得还算不错的，她还曾被称为东方卫视一姐，这次却因为寿宴而受挫了。

44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

陈蓉32岁才结婚，她的老公陈先生是一位圈外海归，从澳洲留学回上海后从事投资行业。据悉，陈先生还是陈蓉的忠实粉丝。他们的恋情十分低调，大多数同事也是后来才知道的。2008年，他们步入婚姻殿堂。

44岁陈蓉近况曝光，嫁海归老公生龙凤胎，如今参加富豪寿宴被处罚

婚后，陈蓉生下了一对龙凤胎，两个孩子的名字分别是陈双、陈对，这样的名字真的是饱含爱意呢。陈蓉这次深陷富豪寿宴风波，不知道什么时候才能出镜了。

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