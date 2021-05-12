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唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

(2021-05-12 15:56:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

前一段时间不少明星与自己所代言的辱华品牌解约，可就在最近，当红小花旦唐嫣却官宣了与珠宝品牌施华洛世奇的代言。要知道施华洛世奇也被列入过辱华品牌行列。这次唐嫣为其做代言人，一经官宣立刻惹来了争议。

唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

唐嫣的团队为其在娱乐圈服务多年，在接代言的时候不会不知道施华洛世奇曾经的辱华行为，但是他们还是接下了这个代言，并且大肆的在网上宣传，唐嫣为何如此有恃无恐呢？其实唐嫣之前代言的两个品牌都曾被网友诟病有辱华的行为。但是唐嫣却并没有因此受到影响。

唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

施华洛世奇之前的代言人是江疏影，因为出现了辱华行为之后江疏影及时跟该品牌解约了。当时的江疏影还真的是圈了不少粉丝。但是在短短几个月之后，流量小生王一博成为了该品牌新的代言人。

唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

当时虽然也有些争议，但是王一博似乎没怎么受影响，关注度也不是很好，如今的事业还是发展的很好。或许唐嫣也是心存侥幸，能跟王一博一样平安着陆。

唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

另外，唐嫣在娱乐圈一直是饱受争议的明星，虽然是顶流小花旦，但是却一直被诟病演技不行。唐嫣更是圈内极为喜欢演傻白甜女主角的演员，随着年龄的增长，所谓的少女、傻白甜等类型的角色已经不适合她了，但显然，到目前为止唐嫣的转型都不够成功。

唐嫣不惧争议坚持代言辱华品牌！她的底气到底从何而来？

纵观唐嫣在圈内的发展史，可以说一路黑一路红，在流量与黑料中走红。一直在娱乐圈饱受争议的唐嫣或许也不太在乎这次的争议。但是每一个明星都应该爱护自己的羽毛，涉及到国家主权问题时，网友们一向是极为认真的，不知道这一次唐嫣能不能从非议中走出，平安着陆。

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