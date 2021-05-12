开年至今，娱乐圈有不少瓜是跟孩子有关的。原来郑爽有两个孩子是真的，华晨宇有孩子是真的，王子文有一个儿子也是真的，吴倩隐婚生了孩子也是真的。难怪2021年娱乐圈有这样一个梗：随时随地发现新孩子。

近日，又一位男星被曝疑似未婚生子了，这位男星依旧是华晨宇。华晨宇不是已经认下了和张碧晨的女儿了吗？怎么还有瓜？事情是这样的，圈内一位导演真人出镜爆料华晨宇还有一个儿子，但这个孩子的妈不是张碧晨也不是邓紫棋，而是另一位小女星。

但这位名为周国刚的导演没有透露孩子的妈妈到底是谁。华晨宇承认有女儿后，媒体报道过他和樊博艺的绯闻。虽然这位导演的爆料的真实性还有待考究，但是他的爆料也还是得到了不少网友的关注。那这个爆料到底是真是假呢？

从张碧晨发过的长文到华晨宇认女儿，华晨宇的负责任的爸爸人设还是得到了很多网友的肯定的。未婚生女对他的事业没有造成太大影响。而华晨宇工作室曾发声明否认华晨宇和樊博艺的绯闻的绯闻恋情以及华晨宇二胎的传言。

再看看这位导演，他不是知名导演，但是他曾有过不少针对明星的言论或是爆料，比如爆料贾玲是假导演，找枪手拍拍的电影，骂欧阳娜娜恶心，吐槽萧亚轩伤风败俗，喊话让萧亚轩退出演艺圈。网友如何看待这位导演呢？一些网友吐槽他是靠出格言论来蹭热度，博关注。

不过网络不是法外之地，造谣有可能要付出代价。爆料不能轻信，谣言也不能乱传。华晨宇再次被曝疑似有孩子，他似乎没被困扰啊！他忙着在重庆参加活动，还在微博晒出了参加活动做的蛋糕，并发文请大家不要过度关注他做的蛋糕。一些网友觉得华晨宇疑似请大家不要太多关注他的私生活。