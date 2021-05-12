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盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

(2021-05-12 10:46:35)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

对于娱乐圈的女明星来说结婚生孩子绝对是一项大的考验。谁都知道生孩子对于女人的身体影响是很大的，即便是再会保养的女明星也难逃结婚生子老得快的噩梦。下面我们就来盘点结婚生子后被吐槽老得太快的八大女星，看看谁最让人心疼？

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

1、吴倩

当年吴倩可是顶着校花的美誉出道的，满脸的胶原蛋白看着真是非常清纯，但是结婚生女之后，脸部变得干瘪，明明是90后小花旦，但是已经有了老态。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

2、赵丽颖

赵丽颖结婚生子后复出出演古装剧《有翡》时就被吐槽没了少女感。要知道结婚之前的赵丽颖有着一张小圆脸，非常的减龄，结婚生子之后这种少女感的确是没有了。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

3、高圆圆

高圆圆可以说是高龄生女，原本是女神的她生了女儿之后明显老了很多，脸上的皱纹也多了，看来生孩子对她的影响还是很大的。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

4、陈意涵

原本的元气少女陈意涵在结婚生娃之后也老得太快，法令纹加深不说，脸上疲惫之色。昔日的元气少女已经变成元气妈妈了。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

5、朱丹

朱丹在生完孩子之后不仅感觉衰老了很多，就连发际线也后移了。生娃对于朱丹的形象来说影响真是挺大的。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

6、孙怡

孙怡是娱乐圈比较早的生娃的女明星之一，虽然年轻，但是生娃之后的孙怡状态跟同龄未生育的小花旦们相比还是要显老的，难怪被网友吐槽老得快。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

7、章子怡

章子怡在给汪峰生下两个孩子之后，整个人看起来状态大不如前了，明显要老很多。女明星高龄生娃对身体的确是一种考验。

盘点结婚生子后老得太快的八大女星，谁最让人心疼？

8、谢娜

谢娜在生下一对双胞胎女儿之后，状态明显老了很多，如今她的第三个小孩也即将到来，不知道对于谢娜来说会不会再次加速衰老。

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