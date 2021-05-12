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42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

(2021-05-12 08:31:02)
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分类： 娱乐评论

上海东方卫视6位主持人因参加富商周正毅的寿宴而惨遭吐槽，网曝上海台的这6位主持人也因此受到了处罚。程雷、朱桢和倪琳的事业编得以保留，但是在一年内只领取单位最低工资，一年内不得在其它地方台出镜。

42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

参加寿宴的6位主持人中，知名度较高的是程雷和朱桢。42岁的朱桢毕业于上海戏剧学院，他虽然不是艺人，但他在娱乐圈中的人缘挺好的。朱桢和陈赫、薛之谦等明星都是好友，朱桢还和薛之谦一起投资开店。

42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

朱桢和陆毅的老婆鲍蕾的关系也挺好的，2009年朱桢结婚的时候，鲍蕾曾参加他的婚礼。网上还有报道称朱桢和郭京飞的老婆鲍莉曾交往过，只是没有公开。鲍莉就是鲍蕾的亲妹妹，她的颜值也挺高的。

42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

东方卫视还是挺重视朱桢的，他主持过《舞林大会》、《加油东方天使》等节目，他曾连续16年主持东方卫视春晚。朱桢还参演过《小时代》、《爱情公寓3》等影视剧，上过《我家那闺女》等综艺节目。但如今朱桢暂时没办法出镜了。

42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

这次朱桢因为参加富豪寿宴而翻车，一些网友替他感到惋惜。一些网友则觉得这样的处罚合情合理，归根到底在于他的修养还不够，站位不对，作为一位公众人物，他应该注意自己的言行举止。

42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

朱桢头婚娶的是一位圈外美女，他的前妻欧阳慧霏比他小4岁。据报道，朱桢和前妻是在薛之谦举办的派对上相识的。朱桢和前妻是和平分手的。

42岁朱桢近况曝光，二婚娶女教师生两子，如今参加富商寿宴被处罚

后来朱桢二婚娶了美女教师洪燕，朱桢和现任妻子生有两个儿子。虽然工作方面被处罚了，但是朱桢有一个幸福的家庭。

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