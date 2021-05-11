近日，某机构公布了几年4月份全网直播带货数据，在该榜单中薇娅和李佳琦高居前两位，而64岁的潘长江则以8000万的销售额排在了第46位。近些年不少明星从事直播带货，但有些人却带不动货。看来潘长江的带货能力还是不错的。

明星带货一般有两种合作方式，一种是只收取坑位费，这种方式对销售额没有要求，另一种则是合作费用加提成的模式。之前曾有人透露潘长江直播一场能拿几百万的酬劳呢。按照合作费用加提成的模式算的话，潘长江4月份直播收入可能有两千多万。

动动嘴皮子就能拿到这么多钱，很多网友评价说难怪潘长江也爱上直播带货了，这钱挣的可比拍戏上节目要轻松多了。想当初潘长江可是曾劝后辈谢孟伟别直播卖酒，因为水很深，网上的东西都是虚拟的。可劝完谢孟伟后，潘长江也去搞直播带货挣钱了。

谢孟伟卖假酒的事情曾引发热议，而潘长江也曾被曝疑似卖假酒。一些网友吐槽买回来的酒扫不了码，送的杯子一捏就碎。潘长江直播卖的手表曾被吐槽是地摊货。潘长江曾是春晚常客，他是很多人眼中的老艺术家呀！如今怎么就成了这样了？把个人的影响力都拿去带货了？

很多网友吐槽潘长江直播翻车，潘长江忙于带货挣钱，一些媒体甚至用“晚年不保”来形容他，为了捞金，不要老艺术家的面子。还有热心网友让谢孟伟去劝劝潘长江，谢孟伟则表示他劝不了潘长江。

潘长江的小品和影视剧作品曾给观众带去不少欢乐，但从事直播带货后，他的口碑变差了。这次潘长江被曝一个月直播疑似就挣了两千多万，一些网友评论说难怪骂不醒他。还有网友调侃说是潘长江开窍了，发现带货来钱快，而我们还看不开，还执着于对老艺术家的艺术情怀。不过娱乐圈也还是有德艺双馨的老戏骨的，毕竟不是谁都会为了钱而放弃艺术追求的。



