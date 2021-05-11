加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,523,190
  • 关注人气：209,305
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

(2021-05-11 11:21:26)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近些年来，电视荧屏以及网络之上的综艺节目可以说百花齐放，各种题材都有。不少节目播出的时候也是叫好又叫座，所以多年来一直在连续播出。但有些综艺节目就没那么幸运了，很多综艺节目会因为各种各样的原因而突然停播。下面我们一起来盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

1、《青春有你3》

这段时间因为综艺节目《青春有你3》粉丝为爱豆投票出现的倒牛奶事件可以说是闹的沸沸扬扬。青少年选择这种不正确的方式追星，青春有你3自然被骂惨了，这档综艺也不得不停播。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

2、《金星秀》

《金星秀》这档脱口秀节目在播出的几年间也是很受欢迎的。金星一个撑起了一档综艺脱口秀也是十分不容易。但是没想到这档综艺节目在2017年突然宣布停播，观众们都觉得挺惋惜的。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

3、《康熙来了》

来自台湾的综艺节目《康熙来了》可是伴随了很多小伙伴度过了自己的青葱岁月，这档综艺节目在2016年宣布停播，主持人小S与蔡康永北上大陆寻找开展新的事业版图。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

4、《百变大咖秀》

当初湖南卫视的《百变大咖秀》播出时也是很火的，但是后来却停播了，据说是因为百变大咖秀的制作成本太高，所以才停播了。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

5、《想想办法吧，爸爸》

网络综艺《想想办法吧，爸爸》放出过预告片，观众们一致看好。但是这档综艺却离奇的停播了，可爱的萌娃们没法跟观众们在荧屏上见面了，还真是挺可惜的。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

6、《年代秀》

《年代秀》是深圳卫视的一档老牌综艺节目，曾经热播过很多年，也有不少明星参加过。后来断断续续停播过，最后彻底停播了，真的是挺可惜的。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

7、《高能少年团》

《高能少年团》当初在播出之后被人指责抄袭日本的某档综艺节目，所以最后停播了。那么多小鲜肉都无法亮相节目中，实在是可惜。

盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

8、《我爱记歌词》

浙江卫视的《我爱记歌词》也曾经是很火的一档综艺节目，但是后来却出现了收视率下滑的表现，最后只能是停播了。

我的更多文章：
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要办哪些过户手续？过户费用要多少？
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
买二手油罐车要注意哪些问题？二手油罐车的评估方法和购车注意事项
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
二手油罐车要多少钱？2020年5吨8吨10吨二手油罐车最新报价
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
怎样选购油罐车？油罐车的价格，油罐车上户挂靠，油罐车保险
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车要多少钱？2020年二手油罐车转让报价|洒水车|垃圾车|油罐车|加油车|吸粪车-程力专汽
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
二手油罐车大概需要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些问题？
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
30吨解放油罐车图片视频价格_5吨东风油罐车油罐-铝合金油罐车转让
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价
二手油罐车转让,二手油罐车价格,半挂油罐车,油罐车转让报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？
    后一篇 >64岁潘长江晚节不保！4月份直播带货卖8000万，卖假酒被骂不要脸
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有