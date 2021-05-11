近些年来，电视荧屏以及网络之上的综艺节目可以说百花齐放，各种题材都有。不少节目播出的时候也是叫好又叫座，所以多年来一直在连续播出。但有些综艺节目就没那么幸运了，很多综艺节目会因为各种各样的原因而突然停播。下面我们一起来盘点近年来突然停播的八大综艺节目，你看过几个？

1、《青春有你3》

这段时间因为综艺节目《青春有你3》粉丝为爱豆投票出现的倒牛奶事件可以说是闹的沸沸扬扬。青少年选择这种不正确的方式追星，青春有你3自然被骂惨了，这档综艺也不得不停播。

2、《金星秀》

《金星秀》这档脱口秀节目在播出的几年间也是很受欢迎的。金星一个撑起了一档综艺脱口秀也是十分不容易。但是没想到这档综艺节目在2017年突然宣布停播，观众们都觉得挺惋惜的。

3、《康熙来了》

来自台湾的综艺节目《康熙来了》可是伴随了很多小伙伴度过了自己的青葱岁月，这档综艺节目在2016年宣布停播，主持人小S与蔡康永北上大陆寻找开展新的事业版图。

4、《百变大咖秀》

当初湖南卫视的《百变大咖秀》播出时也是很火的，但是后来却停播了，据说是因为百变大咖秀的制作成本太高，所以才停播了。

5、《想想办法吧，爸爸》

网络综艺《想想办法吧，爸爸》放出过预告片，观众们一致看好。但是这档综艺却离奇的停播了，可爱的萌娃们没法跟观众们在荧屏上见面了，还真是挺可惜的。

6、《年代秀》

《年代秀》是深圳卫视的一档老牌综艺节目，曾经热播过很多年，也有不少明星参加过。后来断断续续停播过，最后彻底停播了，真的是挺可惜的。

7、《高能少年团》

《高能少年团》当初在播出之后被人指责抄袭日本的某档综艺节目，所以最后停播了。那么多小鲜肉都无法亮相节目中，实在是可惜。

8、《我爱记歌词》

浙江卫视的《我爱记歌词》也曾经是很火的一档综艺节目，但是后来却出现了收视率下滑的表现，最后只能是停播了。