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李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

(2021-05-11 09:56:04)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

众所周知，形象和声誉对于明星来说很重要。夜宿门事件后，李小璐可以说是人设坍塌了，如今的她基本上是无戏可拍了，也没办法上综艺了。很多网友对她的评价依然是不太友好的。不过生活还在继续，李小璐也多次被曝想通过各种方式复出。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

不过相较于事业来说，李小璐的绯闻恋情似乎更有关注度。近日，李小璐再度被曝疑似有了新恋情。媒体拍到李小璐和一位小鲜肉一起逛超市，看电影。据报道，当天小鲜肉负责开车，而李小璐则坐在副驾驶上。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

李小璐还被曝和这位小鲜肉同返小区，彻夜没有再出来。李小璐也这位神秘小鲜肉同居了吗？她又有了新恋情？李小璐和贾乃亮已经分开了，39岁的她的确是有权追求自己的幸福。之前李小璐还和小她2岁的男主持人马智宇传过绯闻。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

李小璐比贾乃亮大2岁，比PGone大13岁，此外她还和小她3岁的蒲巴甲，以及小她2岁的韩庚传过绯闻。许多网友觉得李小璐似乎是喜欢谈姐弟恋呢。当年贾乃亮追李小璐的时候，为了讨好女方，他打了12个耳洞。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

李小璐比较喜欢哪种类型的男人呢？很多网友觉得是那种年轻帅气又比较酷的男人。pgone不就是让人感觉比较酷的吗？再看看这位被拍到的小鲜肉也是比较年轻帅气的。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

有网友觉得这位神秘小鲜肉疑似是说唱歌手TY（唐溢），但TY回应说他的发色和那位鲜肉的发色不同。还有网友曝光了TY的近照，确实如他所说，他的发色是蓝色的。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

目前，TY不是单身，他早已结婚并且与妻子非常恩爱。在他公开回应后，妻子也公开回应说“giegie就是小鲜肉这个确实没说错呢”。他们夫妻两人的言下之意就是否认和李小璐的绯闻了。

李小璐被曝又找了个小鲜肉！她为何对姐弟恋如此执念？

对于这段新绯闻恋情，李小璐工作室方面回应称不知道。而李小璐则回复网友说没有男朋友。李小璐的状态还是不错的，她在母亲节当天还发行了新歌。看李小璐的社交平台，不难发现她喜欢唱跳，爱说唱。难怪一些网友吐槽李小璐的喜好从未改变。

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