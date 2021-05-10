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乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

(2021-05-10 17:46:49)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

95后女歌手乃万因为参加选秀节目《青春有你2》而提高了知名度，但是自进入演艺圈以来，乃万并不是特别红。但近日乃万却上了热搜，她甚至可以说是被骂上热搜的。乃万5月6日在音乐节上发表的关于男孩和梦想的言论引发热议。

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

乃万在音乐节上演唱了她创作的歌曲《boy》，她公开发言呼吁给心爱的男孩子多一些宽容和理解。网友们如何看待乃万的这番言论呢？一些网友吐槽乃万“媚男”。乃万的这番话甚至在网上引发了骂战。

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

乃万发声觉得自己没有做错。不知为何，乃万晒出了她帮助癌症女孩的微博。但是有网友却去骂这位患病的女孩，甚至诅咒她早日归西。乃万事件持续发酵，这位患病女孩疑似惨遭网曝。近日，一位大学生因为辱骂患病女孩而被退学了。

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

5月9日下午西安某高校公布了对学生李某某的处理结果，李某某在网上发布不当言论，诅咒病魔战胜患病女孩。此外该学生还曾在直播的时候搭讪女生未果，然后用侮辱性词汇形容女生，并在直播中对女孩的长相评头论足。

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

学生就乃万事件发表不当言论被退学的事情也引发热议。一些网友吐槽该学生品行不好，网络不是法外之地，他该为自己的言行付出代价。但也有网友觉得因为网络骂战就让学生退学，可能有点过了。

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

乃万男孩梦想言论引发的骂战怎么会演变成这样呢？到底是谁在网上搞对立拉仇恨？乃万工作室方面指责一些网友和营销号断章取义。网上的确是有一些女拳主义者吐槽乃万“媚男”，乃万的言论也因此上升为关于两性关系的讨论。

乃万言论引发骂战，大学生网暴患癌女生被退学，谁在推波助澜？

有的营销号被指疑似断章取义，为吸引读者而对这件事进行了片面报道和解读。看到学生被退学，一些网友表示担心一些心智尚未成熟的孩子被营销号带节奏。

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