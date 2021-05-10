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40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

(2021-05-10 17:22:00)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，柳岩上热搜了。原来柳岩在综艺节目《新相亲大会》谈到了自己的情感状况，她大方表示如今40岁的她还单身，已经3年没谈恋爱了。柳岩在节目中还谈到了前任，她表示曾以为前男友是真爱，但对方却在分手后很快找到了新欢。

40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

很多人都关心柳岩为何还单身？会为脱单降低标准吗？柳岩回应说不会降低择偶标准，言下之意就是说她不会将就的。很多网友看了节目后都觉得柳岩的状态很好，她很优秀，没必要委屈自己，以后一定会遇上心仪的人的。

40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

柳岩本是一位主持人，她曾被称为光线传媒的当家花旦。柳岩30岁才转型当演员，她演过《武动乾坤》、《咱们结婚吧》、《捉妖记2》等影视剧。柳岩和大鹏是关系很好朋友，他们之间的友谊获赞是神仙友谊。2018年的时候，柳岩的父亲生病住院，大鹏第一个前去探望。

40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

人红是非多，柳岩也不例外。柳岩身材很好，但她却曾被嘲是靠身材出名的女星。2016年的伴娘门事件更是对柳岩的形象和事业产生了很大影响。那时柳岩和贾玲等人给包贝尔的婚礼当伴娘，但柳岩却被指疑似借婚礼炒作，博同情。

40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

后来柳岩去快手直播带货，一些网友吐槽她疑似不红了，疑似沦为了网红？伴娘门事件后，柳岩曾被曝疑似被昔日好友孤立，大鹏却还是一样待她好，请她演自己的电影。柳岩其实挺拼的，她一直想通过自己的努力让家人过上更好的生活。

40岁柳岩近况曝光：3年没谈恋爱，期待爱情但不会降低择偶标准

柳岩虽然已经40岁了，但和大多数同龄人比，她看上去更显年轻。柳岩有事业，有颜值也有身材，感觉她真的不用着急嫁人，毕竟没有一定要结婚的年龄。也希望柳岩姐姐能早日遇到那个懂她，疼惜她的人。

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